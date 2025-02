Jermaine und Lea „GNTM“-Event: Die Vorjahressieger überzeugen in Berlin

"Germany's next Topmodel"-Vorjahressieger Jermaine und Lea beim Vorschau-Event in Berlin. (ili/spot)

06.02.2025

Die beiden "Germany's next Topmodel"-Vorjahressieger Jermaine und Lea posierten gekonnt und stylisch beim Vorschau-Event für die Jubiläumsstaffel am Mittwoch in Berlin.

Beim Finale der 19. Ausgabe der Castingshow "Germany's next Topmodel by Heidi Klum" im Juni 2024 wurden Jermaine Kokoú Kothé (geb. 2005) und Lea Oude Engberink (geb. 1999) zu den Siegern gekürt. Aller Ehre wert war auch ihr Auftritt bei der Preview zur Jubiläumsstaffel am Mittwochabend im Zoo Palast in Berlin.

Posing-Stars Jermaine und Lea

Jermaine und Lea posierten zusammen für die Fotografen und zeigten dabei, dass sie nichts verlernt haben. Er erschien zu dem Event in einem schwarzen armfreien Jumpsuit mit Kapuze, sie in einem bunten Paillettenkleid mit Arrow-Ausschnitt, hohem Beinschlitz, Schleppe und schwarzen Pumps. Beide hatten die Haare nach hinten frisiert, er geflochten, sie im Sleek Look.

Auch viele andere beliebte Gesichter der TV-Show ließen sich die Vorschau nicht entgehen. Vom roten Teppich grüßten unter anderem auch Simone Kowalski, Vivien Blotzki, Darya Strelnikova, Noella Mbomba, Freider Sell, Klaudia Giez, Dascha Carriero, David Lovric, Toni Dreher-Adenuga, Tobias Haas, Jana Wetzel, Stella Sellere, Lieselotte Reznicek, Xenia Tzilikova sowie die Zwillinge Luka und Julian.

Jubiläumsstaffel startet

Die große Jubiläumsstaffel der ProSieben-Castingshow startet am Donnerstag, dem 13. Februar. Gecastet werden wie im vergangenen Jahr sowohl weibliche als auch männliche Models.

"GNTM" wird dieses Jahr anfangs immer donnerstags und dienstags gezeigt, um sich getrennt voneinander den weiblichen und männlichen Models zu widmen. Laut ProSieben wird es um 100 Bewerberinnen in Folge eins und 100 Bewerber in Folge zwei gehen.

Heidi Klums Tochter Leni (20) ist in der ersten Episode als Gastjurorin dabei, am Dienstag (18. Februar) wird Supermodel Naomi Campbell (54) die Männer bewerten.

In Folge 13 (Ausstrahlung am 27. März) sollen die Männer und Frauen aufeinandertreffen und in den restlichen Episoden gemeinsamen zu sehen sein. Am Ende der Staffel werden erneut eine Siegerin und ein Sieger gekürt. Sie kommen jeweils auf den Titel der "Harper's Bazaar", erhalten jeweils 100.000 Euro Preisgeld und werden Teil einer L'Oréal-Paris-Kampagne.