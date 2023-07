Stars GNTM: Ex-Models nehmen Show in Schutz

Bang Showbiz | 18.07.2023, 17:00 Uhr

‚Germany’s Next Topmodel‘ war wohl noch nie eine kritikfreie Sendung.

Irgendwas gibt es immer, das entweder die Zuschauer oder die Kandidatinnen stört und das wird dann meist auch laut publik gemacht. Jetzt ergreifen aber ehemalige Teilnehmerinnen Partei für Heidi Klum und ihre Sendung und liefern Erklärungen, warum über GNTM so viel gehetzt wird.

Gegenüber ‚Promiflash‘ verriet etwa Romina Palm, die 2021 an der 16. Staffel teilnahm und es bis ins Finale schaffte: „Ich habe die Show als etwas Positives in Erinnerung.“ Trotzdem könne sie die Kritik in Teilen verstehen, im Gegensatz zu Siegerin Jacky Wruck, die die 15. Staffel im Jahr 2020 gewann: „Jedes Mädchen, was sich dort bewirbt, ist freiwillig dabei und hat jeden Tag die Möglichkeit zu gehen.“ Wer das nicht tut und stattdessen vor der Kamera oder nach der Show meckere, dem gehe es vor allem um Aufmerksamkeit. Das zumindest ist die Erklärung, die Klaudia Giez, die 2018 den siebten Platz in der Show belegte, findet. Sie ist sich sicher: „Model von GNTM wollen halt auch irgendwie Aufmerksamkeit haben. Nach der Show bist du erstmal wieder zurück in deinem Alltag und in allem drin, dann möchten sie natürlich immer auch im Fernsehen bleiben.“

Die nächste Staffel von ‚Germany’s Next Topmodel‘ wird übrigens ganz anders als alle vorangegangenen, denn zum ersten Mal werden auch Männer als Kandidaten daran teilnehmen. Die Nachricht verkündete Heidi kürzlich selbst, als sie bei Instagram ein Video in ihrer Story teilte, in dem sie einen hübschen Stewart im Flieger fragt, ob er als Teilnehmer dabei sein wolle.