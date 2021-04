GNTM-Favoritencheck: Darum ist Romina jetzt schon die Gewinnerin

01.04.2021 20:00 Uhr

Seit bereits neun Wochen läuft die neue Staffel „Germany's Next Topmodel“, und einige Meeedchen haben eindeutig höhere Chancen auf den Sieg als andere. Romina ist eine von ihnen.

Influencerin, Model, Fan-Favoritin und von Heidi Klum gelobt – Romina Palm ist auf dem aufsteigenden Ast! Mit ihrer feuerroten Mähne und der entspannten Art ist sie bei „Germany’s Next Topmodel“ die perfekte Anwärterin auf den Sieg!

Rominas Influencer-Karriere

Bereits vor ihrer GNTM-Teilnahme arbeitete Romina als Influencerin. Sie konnte schon damals über 87.000 Follower bei Instagram zählen, was vermutlich neben ihrer Schönheit und den ästhetischen Bildern auch an ihrem Promi-Boyfriend Stefano Zarrella lag. Nun, nach acht Wochen bei GNTM, steht ihr offizieller Account bei 329.000 Followern! Sie ist die meistgefolgte Kandidatin der diesjährigen Staffel.

Romina hat zu sich selbst gefunden

Für Romina war das Influencer-Leben aber auch nicht immer leicht. Obwohl sie sich, typisch Influencer eben, von ihrer besten Seite zeigte, kämpfte sie hinter den Kulissen mit Unsicherheiten. Dank Instagram und Co., versuchte Romina lange zuzunehmen, um die allseits beneideten Kurven zu bekommen, setze sich Extensions ins Haar und ließ sich regelmäßig die Lippen aufspritzen, um mithalten zu können.

Mittlerweile geht es Romina besser, und sie redet offen über diese Problematik. Das wirkt auf Zuschauer erfrischend, denn obwohl viele Influencer auch Probleme teilen, gibt es selten so viel Offenheit über den Druck, unter dem Influencer stehen und was die dargestellte Perfektion für Probleme mit sich bringt!

Zuschauerliebe hilft Romina

Dass sie nun von den Zuschauern zum Liebling auserkoren wurde, obwohl sie nicht wie die klassische Influencerin aussieht, ist für Romina erfrischend: „Mich macht es wirklich sehr glücklich, dass ich mich nicht verstellen muss und einfach ich selbst sein kann… und dass genau DAS die Leute draußen auch mögen und sehen wollen“, erklärt sie im Interview mit klatsch-tratsch.de.

Romina: Zweifel trotz Erfolg

Natürlich ist Romina trotz ihrer Erfahrungen nicht perfekt. Allerdings kann sie sich ihre Schwächen gut eingestehen: „Meine größte Stärke ist es, dass ich Fehler einsehen kann und daran interessiert bin, gesagtes umzusetzen“, berichtet sie, „Jeder hat seine Ecken und Kanten und wenn einen etwas zu sehr stört, kann er dran arbeiten.“ Das sagt sich aber auch immer leichter, als es manchmal ist. Gerade ihr Kopf steht Romina oft im Weg: „Gerade kurz vor dem Schlafen gehen denke ich über viel zu viele Dinge nach.“

Genaue Vorstellungen von der Zukunft

Für Romina ist klar: Sie möchte modeln! Egal, ob es bei GNTM klappt oder nicht, in ihrer Fünf-Jahres-Planung ist das Modeln ein fester Bestandteil ihres Lebens: „In 5 Jahren sehe ich mich als stolze Mutter, die ihren Träumen nachgegangen ist. Ich möchte weiter als Model tätig sein und in meinem Beruf alles geben was ich kann. Zugleich möchte ich meinen Freund Stefano auch in all seinen Wegen unterstützen und eine starke Frau an seiner Seite sein.“ Wie süß!

Ehrgeiz, Charme und Schönheit

Dieser Ehrgeiz, gepaart mit ihrer erfrischenden Ehrlichkeit und ihrem Charme, kann Romina schlussendlich zum Ziel bringen – dazu die auffällige knallrote Frise, das schöne Gesicht und die Modelfigur. Wenn das kein Topmodel-Potenzial ist?!

„Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx. (AKo)