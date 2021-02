GNTM-Favoritin Dascha: „Ich habe Angst vor Zwillingen“

23.02.2021 19:50 Uhr

Wohl so gut wie jeder Mensch hat gewisse Ängste. Die von GNTM-Kandidatin Dascha ist allerdings ziemlich außergewöhnlich: Sie hat Angst vor Zwillingen.

Der eine hat Angst vor Spinnen, der andere vor Höhe – Phobien: Jeder kennt sie und jeder hat sie. Doch von der Angst der GNTM-Kandidatin und heimlichen Favoritin Dascha (20), haben wir wirklich noch nie etwas gehört…

„Ich habe Angst vor Zwillingen“

Viele Menschen hätten wohl vor den zahlreichen Challenges Angst, denen sich die Nachwuchsmodels bei „Germany’s next Topmodel“ immer wieder stellen müssen. Nicht so Kandidatin Dascha. Die beweist Woche für Woche, dass sie diesen Herausforderungen gewachsen ist. Dafür lebt die 20-Jährige mit einer anderen, sehr skurrilen Angst. In ihrer Instagram-Story verrät sie jetzt nämlich: „Ich habe Angst vor Zwillingen.“

Daschas Fans sind verwundert

Viele von Daschas Fans sind sehr verwundert über dieses Geständnis – und das kann die gebürtige Ukrainerin auch verstehen. Trotzdem versucht sie ihre Zuschauer daran zu erinnern: „Es gibt halt Leute, die vor Clowns Angst haben, es gibt Leute, die haben Angst vor Spinnen oder Bananen“. Stimmt – und du liebe Dascha eben vor Zwillingen.

Daher kommen die Ängste der GNTM-Favoritin

Doch woher kommt diese Furcht vor zwei gleichaussehenden Menschen? Das verrät Dascha auch direkt, auf Nachfrage ihrer Fans. „Das ist so ein Trauma. Ich habe früher mal Zwillinge gesehen und die haben mir in dem Moment einfach richtig große Angst gemacht“, erklärt die GNTM-Kandidatin.

Galerie

Bei GNTM gehört sie zu den Curvy Models

Das Dascha ihren Followern dieses private Detail preis gibt, ist eine echte Seltenheit. Denn eigentlich hielt sich die 20-Jährige in der Vergangenheit auf Instagram sehr zurück. Man weiß nur, dass sie in Solingen lebt und gebürtige Ukrainerin ist. Bei GNTM fällt sie nach Heidi Klums Standards in die Kategorie „curvy“, obwohl sie eine ganz normale Figur hat. Selbst, wenn es nicht bereits 2021 wäre und Curvy Models nicht gern gesehen wären: Mit ihrem Lächeln überzeugt Dascha einfach!

(AK)