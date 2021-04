GNTM, Folge 10: ER ist der Stargast bei Heidis Schauspiel-Challenge

08.04.2021 12:03 Uhr

Mit buntem Trainingsanzug und lässigen Sneakern müssen die GNTM-Models in einem typischen Berliner Späti eine Szene schauspielern und dabei bestimmte Emotionen verkörpern. Wut, Trauer oder Euphorie – wer inszeniert sich glaubhaft und zeigt Kreativität und Spontanität?

„Meine Mädchen dürfen sich endlich wieder als Schauspielerinnen beweisen. Es ist einfach wichtig, als Model in andere Rollen schlüpfen zu können. Wenn es gut läuft, bekommt man nicht nur Anfragen für den Laufsteg und Fotoshootings, sondern auch für Filme und Werbungen“, sagt Heidi Klum.

Dieser Comedy-Star ist mit dabei

Wer Spontanität und Schauspieltalent mitbringt, ist in der Modelwelt also klar im Vorteil. Auch bei dieser Challenge sind die Topmodel-Anwärterinnen nicht auf sich alleine gestellt. Als Spielpartner für die Nachwuchsmodels hat Modelmama Heidi einen ganz besonderen Gast besorgt: Comedy-Ikone Otto Waalkes wird die GNTM-Mädels tatkräftig unterstützen.

Überzeugen Heidis Meeedchen mit ihrer Wandelbarkeit?

Ashley (23, München) ging in den letzten Folgen laut Modelchefin Heidi ein wenig unter, deshalb will die Topmodel-Anwärterin jetzt besonders Gas geben: „Ich fühle mich textsicher, aber es wird nicht genug sein, nur den Text zu können. Ich bin aufgeregter als sonst, weil ich Heidi heute zeigen will, dass ich verschiedene Seiten habe und ich spontan sein kann.“

Eine große Herausforderung für die positive Dascha

Auch die selbstbewusste Dascha (20, Solingen) muss umdenken: „Meine Emotion ist Trauer. Eigentlich passt das gar nicht zu mir, weil ich ein sehr fröhlicher und offener Mensch bin. Ich muss in die Rolle schlüpfen und einfach versuchen, zu weinen.“

Können die GNTM-Models ihren Gefühlen vor der Kamera freien Lauf lassen?

„Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx.