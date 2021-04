GNTM Folge 11: Heidis Meeedchen werden zu lebendigen Kunstwerken

GNTM 2021: Die Nachwuchsmodels werden zu lebendigen Kunstwerken

15.04.2021 08:45 Uhr

Vor dem Einzug in die Top Ten hat sich Heidi Klum für ihre „Germany's next Topmodel“-Kandidatinnen nochmal etwas ganz Besonderes überlegt: Diese Woche laufen die Nachwuchsmodels als lebendige Kunstwerke über den Laufsteg.

In der nächsten Folge „Germany’s next Topmodel“ wird es spannend: Es geht um den Einzug in die Top Ten. Dafür hat sich Heidi Klum auch einen ganz speziellen Entscheidungswalk für ihre Meeedchen überlegt…

Die Meeedchen laufen zum ersten Mal Haute-Couture

Ausdrucksstark wie die Sternennacht von Vincent van Gogh. Strahlend wie die Blumenpracht bei Claude Monet. Ausgefallen wie die Kompositionen von Wassily Kandinsky. Für die Königsklasse der Modenschauen verwandeln sich die GNTM-Models in lebendige Kunstwerke: Beim Haute-Couture-Walk tragen sie berühmte Gemälde am Körper und müssen ihren Charakter mit extravaganten Posen und einem ausdrucksstarken Auftritt herausstellen.

Diese Drag Queen unterstützt Heidi bei der Entscheidung

Wie eine gelungene Performance aussieht, zeigt den Topmodel-Anwärterinnen High Fashion Drag Queen und Gastjurorin Miss Fame vor dem Entscheidungswalk. Die Drag Queen wird den Mädels garantiert eine riesen Hilfe sein, denn sie ist nicht nur selbst seit 2016 bei der Modelagentur „IMG Models Paris“ unter Vertrag, sondern hat auch selbst schon an einer Castingshow teilgenommen. Sie weiß also genau, wie sich die Nachwuchsmodels fühlen.

Das halten die Models vom Walk

Auch wenn sie mit Miss Fame üben können, sind einige der Kandidatinnen vor dem Walk etwas verunsichert. Dascha hofft: „Ich bin noch nie Haute Couture gelaufen, ich habe das noch nie gemacht. Umso cooler wäre es, wenn es klappen würde.“ Soulin hingegen ist sich sicher, wie immer abzuliefern: „Extravagante Posen sind mein Steckenpferd. Das sagt ja auch Heidi immer und deswegen glaube ich, dass mir das heute gelingt.“

Wer schafft es in die Top Ten?

Diese Woche ist es für die Mädels noch wichtiger als sonst Heidi von sich zu überzeugen, denn es geht um den heißbegehrten Einzug in die Top Ten und den nächsten großen Schritt in Richtung Finale. Welche Topmodel-Anwärterin es schafft die Woche mit Bravour zu meistern?

„Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx.