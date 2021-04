GNTM Folge 12: Thomas Hayo schickt Heidis Top 10 zum Casting-Marathon

GNTM Folge 12: Castings, Castings, Castings mit Coach Thomas Hayo

21.04.2021 08:40 Uhr

Castings, Castings und noch mehr Castings. In der zwölften Folge von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ (Donnerstag, 22. April) beginnt für die zehn Nachwuchsmodels der Ernst des Model-Lebens. Nun heißt es für die Top Ten: „Ran an die Buletten! Holt euch die Jobs!“

„Ich möchte, dass meine Mädchen auf die Castings bestens vorbereitet sind. Dafür habe ich meinen Freund Thomas Hayo gebeten, das Teaching zu übernehmen“, erklärt Modelchefin Heidi Klum, „Als Creative Director kennt er die Modeszene ganz genau und weiß, was Kunden von einem Model erwarten.“

Die Models freuen sich über den Besuch von GNTM-Urgestein

Kandidatin Soulin (20, Hamburg) ist begeistert von Heidis Coaching-Wahl: „Ich freue mich krass auf Thomas Hayo. Er war lange Zeit ein Teil von GNTM und es bedeutet mir schon viel, einfach mit ihm zu reden und Tipps von ihm zu bekommen.“

Auch Zuschauerliebling Romina (21, Köln) freut sich ganz besonders über den Besuch von Thomas Hayo: „Ich finde Thomas Hayo hat so eine ganz ruhige Aura. Man kommt in den Raum, er strahlt, er schaut dich an, er nimmt dich wahr.“ Und Mitstreiterin Alex (23, Köln) ergänzt: „Wer könnte uns besser beibringen, wie man sich bei einem Casting verhält? Ich meine, sein Job ist Creative Director.“

Fashion-Week-Casting für Designer Kilian Kerner

Was die Kandidatinnen allerdings nicht ahnen: Modelchefin Heidi Klum und ihr Gastjuror Thomas Hayo werden ein komplettes Casting beobachten und ungefiltert mitbekommen. Nämlich das des Designers Kilian Kerner, der Models für die Berliner Fashion Week buchen möchte. Der gebürtige Kölner steht mit seiner Mode für Eleganz und ungewöhnliche Stilbrüche, die er durch Asymmetrie und Materialmixe betont.

Thomas Hayo und Heidi in geheimer Mission

Thomas Hayo ist gespannt, wie Heidis Meeedchen sich schlagen werden: „Das ist ein toller Job für die Girls. Schaffen sie das, was ich ihnen gesagt habe? Read the room. Guckt, was Kilian will. Was seine Marke ist. Höre genau zu, welche Anweisungen er gibt, damit du ihm natürlich zeigen kannst, dass du diejenige bist, die für seine Version die Richtige ist.“ Ob die Mädels auf die Ratschläge ihres Coaches hören?

Können die GNTM-Models Kilian Kerner beeindrucken?

Eine gute Performance ist heute also gleich doppelt wichtig, denn neben dem Job auf der Fashion Week, geht es am Ende auch darum, wer in die nächste Runde kommt. Wer kann die Tipps von Thomas Hayo am besten umsetzen? Welche Kandidatinnen kommen am besten bei dem Kunden an? Und wer schnappt sich beim Casting-Marathon die meisten Jobs?

„Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx.