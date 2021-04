GNTM Folge 13: Outfit-Wechsel In 20 Metern Höhe – und Bill Kaulitz guckt zu

GNTM: Outfit-Wechsel mitten auf dem Catwalk in schwindelerregenden Höhen

29.04.2021 18:06 Uhr

In der dreizehnten Folge von „Germany's Next Topmodel" bringt Heidi ihre Kandidatinnen wieder einmal an ihre Grenzen: In schwindelerregenden Höhen müssen die Nachwuchsmodels nicht nur einen normalen Catwalk absolvieren, sondern auf der Hälfte des Walks auch noch für eine besondere Überraschung sorgen,

Vorsicht, Wackelpartie! „Ich glaube nicht, dass die Höhe das Problem ist, sondern das Wippen. Man muss in den richtigen Rhythmus reinkommen.“ Luca (19, Bitterfeld-Wolfen) läuft in der dreizehnten Folge von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ (Donnerstag, 29. April) als Erste über den Catwalk.

Für Heidis Meeedchen geht es wieder hoch hinaus

Und dieser hat es in sich: In knapp zwanzig Metern Höhe schwingt der dünne Steg bei jedem Schritt auf und ab. Heidi Klum beobachtet mit ihrem Gastjuror Bill Kaulitz jede Bewegung: „Nicht nur die Höhe unseres Catwalks hat es heute in sich, auch die Looks meiner Mädchen halten die ein oder andere Überraschung bereit.“

Besondere Herausforderung durch Outfit-Wechsel

Doch die Höhenangst einiger Kandidatinnen soll nicht die größte Challenge bleiben: Innerhalb weniger Sekunden müssen die GNTM-Models mit einem kleinen Trick ihren Jumpsuit verwandeln, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Topmodel-Anwärterin Luca macht sich besonderen Druck: „Mich stört es natürlich, dass ich noch keinen Job habe. Ich muss beim Walk umso mehr überzeugen.“

Ist das die letzte Chance für Favoritin Romina?

Aus dem gleichen Grund will auch Zuschauerliebling Romina (21, Köln) herausstechen: „Ich bin sehr nervös, weil ich eine der wenigen Mädels bin, die noch keinen Job haben. Heidi nimmt mich jetzt genau unter die Lupe.“ Meistern sie den Balanceakt in luftiger Höhe und werden die beiden von Heidi Klum und Bill Kaulitz in die nächste Runde geschickt?

„Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx.