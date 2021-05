GNTM Folge 15: Wolfgang Joop, Magic Mike und der Einzug ins Halbfinale

GNTM: Wolfgang Joop, Magic Mike und der Einzug ins Halbfinale

13.05.2021 16:21 Uhr

Alex, Ashley, Dascha, Liliana, Romina, Soulin und Yasmin sind ihrem GNTM-Traum zum Greifen nah. Am Donnerstag (13. Mai) präsentieren die letzten sieben Topmodel-Anwärterinnen eine hingebungsvolle Choreografie auf dem Laufsteg.

„Für meine Top Sieben geht es heute um den Einzug ins Halbfinale“, sagt Modelchefin Heidi Klum. „Bei der Elimination müssen sie nicht nur auf dem Catwalk überzeugen, sondern zusätzlich eine anspruchsvolle Tanzperformance auf die Bühne bringen. Es geht um Hingabe, Herzschmerz und pure Leidenschaft.“

„Victoria’s Secret“-Stimmung trifft auf „Magic Mike“

Dabei schweben sie in seidigen Kleidern engelsgleich vom Himmel und performen anschließend an der Seite der Tänzer von „Magic Mike Live“. Zuschauerliebling Alex möchte besonders durch ihre Ausstrahlung punkten: „Für mich ist wichtig, dass man heute sieht, dass ich beim Tanzen Freude habe. Ich will das Hier und Jetzt einfach genießen.“ Auch Curvy-Model Dascha schwärmt: „Ich kann mich wirklich richtig gut in die Choreografie hineinversetzen. Ich liebe die Bewegungen. Und ich hoffe besonders, dass die Hebefigur klappt.“

GNTM-Ikone und Mode-Legende: Wolfgang Joop ist Gastjuror

Für große Begeisterung bei den GNTM-Models sorgt auch Gastjuror und Designer Wolfgang Joop. Aber nicht nur ihre Models sind begeistert, auch bei Heidi Klum ist die Freude groß: „Wolfgang gehört für mich zur Topmodel-Familie. Und unabhängig davon, dass es einfach immer sehr schön ist, wenn er da ist, ist er mir natürlich auch eine große Hilfe.“

„Das Halbfinale steht vor der Tür und ich bin froh, dass Wolfgang mir bei dieser wichtigen Entscheidung zur Seite steht“, so GNTM-Chefin Heidi Klum über den Modedesigner. Welche Topmodel-Anwärterinnen präsentieren ihre leidenschaftliche Seite und werden von Heidi Klum und Wolfgang Joop mit dem Einzug ins Halbfinale belohnt?

„Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx.