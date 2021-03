GNTM: Für welche Meeedchen wird der Catwalk zur Rutschpartie?

11.03.2021 17:00 Uhr

Catwalk mit winterlichem Ambiente oder „Walking in a Winter Wonderland“, wie Michael Bublé sagen würde. Für die sechste Folge von GNTM verwandelt Heidi Klum den Laufsteg in eine Winterlandschaft.

Doch der harmonische Anschein trügt, denn es gibt eine Besonderheit beim Entscheidungswalk: Überzeugen die Mädels Heidi und den Gastjuror Christian Anwander nicht, können die beiden jederzeit eingreifen.

„Ich fühle mich wie eine Prinzessin“, Romina (21, Köln) strahlt. Auf dem Laufsteg präsentiert die Topmodel-Anwärterin in der sechsten Folge von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ (Donnerstag, 11. März) ein extravagantes Glitzerkleid in eisigem Ambiente. Doch das Schneegestöber und die ausgefallene Frisuren bringen ihre eigenen Herausforderungen mit.

Die schöne Winterkulisse trügt

„Ich liebe Schnee und deshalb dachte ich mir: Warum nicht ein Winter Wonderland schaffen, in dem meine Mädchen zu Eisprinzessinnen werden? Doch egal wie schön die Kulisse auch ist, am Ende geht es mir darum, dass sie einen guten Walk präsentieren“, sagt Heidi Klum.

Ein falscher Schritt bedeutet das Aus

Die Besonderheit in dieser Woche: Bei jedem Fehltritt können die Modelchefin und Fotograf Christian Anwander den Walk unterbrechen und Kritik äußern. Damit ist der Druck zur absoluten Perfektion bei dieser Challenge größer denn je. Lassen sich die GNTM-Models davon verunsichern?

„Nur durch Kritik kann man sich verbessern“

Der deutsche Fotograf, der schon für die Vogue und das GQ Magazine shootete, ist kein neues Gesicht bei „Germany’s Next Topmodel“ und sein Ruf eilt ihm voraus. In der letzten Staffel vertrat Christian Anwander Heidi sogar in einer Folge, als sie wegen Krankheit ausfiel. Dort stach er vor allem durch seine direkte Art und hartes Feedback hervor.

Miriam (24, Berlin) kennt die Ansprüche des Gastjurors: „Ich weiß, dass er sehr kritisch und sehr streng ist, was ich persönlich auch sehr gut finde. Nur durch Kritik kann man sich verbessern und Ehrlichkeit mag ich persönlich auch sehr gerne.“

Die Mädels bleiben optimistisch

Soulin (20, Hamburg) ist vor ihrem Walk motiviert: „Wenn jetzt nicht extra etwas Rutschiges auf dem Boden ist, werde ich das rocken!“ Wird der Topmodel-Anwärterin das Schneegestöber auf dem Catwalk zum Verhängnis?

„Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.