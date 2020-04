„GNTM“-Gewinnerin Simone Kowalski im „Playboy“: Hier ist das Video!

Letztes Jahr errang Simone Kowalski in Heidi Klums Casting-Show den Titel „Germany’s Next Topmodel“. Jetzt zeigt sich die 22-Jährige im „Playboy“ freizügiger denn je.

An ihre Zeit in der Model-Show denkt die ehemalige Athletin mit gemischten Gefühlen zurück, wie sie im Gespräch mit der deutschen Ausgabe des renommierten Herren-Magazin verrät. „Ich kann es mir bis heute nicht anschauen“. Sie wisse auch gar nicht, wer an der diesjährigen Staffel teilgenommen habe. „Ich glaube, das sagt viel aus“.

Unter der Sonne Südafrikas

Auch insgesamt fühlt sich Simone etwas missverstanden: „Durch mein Verhalten wurde ich in der Sendung von vielen als ,Drama Queen` bezeichnet. Das hatte mit meinen körperlichen Problemen zu tun, was mir viele aber leider nicht abnahmen“, so das Model.

„Ich glaube, vieles ist bis heute gar nicht öffentlich geworden. Ich hatte regelmäßig Krämpfe, am Tag vor der Final-Show bin ich komplett ausgefallen und wurde mit dem Krankenwagen abgeholt.“

Doch nun kann sich die strahlende „GNTM“-Gewinnerin endlich von einer anderen Seite präsentieren. Und zwar von ihrer sinnlichen.

So präsentierte sich die schöne Blondine unter der Sonne Südafrikas im Gewand der Liebe. Mit dem Resultat ist Simone Kowalski mehr als zufrieden: „Ich bin sehr stolz und auch sehr glücklich, dass ich hier heute in Kapstadt sein kann.“

Es sei für sie ein tolles Gefühl „Teil der großen Playboy-Familie“ zu sein, erklärt sie abschließend. Weitere Motive gibt es exklusiv nur hier.