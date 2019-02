GNTM: Hanna Bohnekamp verliert Jobs wegen Pickeln

Donnerstag, 7. Februar 2019 13:26 Uhr

2010 wurde Hanna Bohnekamp bei „Germany’s Next Topmodel“ Zweite. Auch heute noch modelt die 26-Jährige, verliert jedoch immer mehr Aufträge. Der Grund: Nachdem sie die Pille abgesetzt hat, ist ihr Gesicht übersät mit Pickeln.

Im Alter von 14 Jahren wurde Bohnekamp eine hautregulierende Pille verschrieben. Die Pickel verschwanden und sie war zufrieden. Gleichzeitig litt die junge Frau aber auch unter den Nebenwirkungen der starken Hormonbehandlung. „Ich hatte immer vor und nach meiner Periode Brustschmerzen“, sagte sie dem Portal t-online.de.

Im September 2018 entschloss sich das Model dazu, die Pille abzusetzen. „Ich hatte nie einen eigenen funktionierenden Zyklus, das hat mich sehr beschäftigt. Ich wollte wissen, funktioniert das von alleine überhaupt und wie reagiert mein Körper, wenn ich ihn so wenig wie möglich mit Medikamenten behandelt.“

Quelle: instagram.com

Photoshop gegen Pickel

Die Pickel kamen zurück, für die ehemalige GNTM-Kandidatin begann eine harte Zeit. „Am Anfang war das schwierig, es hat mich deprimiert.“ Zunächst schminkte sie sich stärker, doch ohne Erfolg. Mittlerweile steht Bohnekamp zu ihren Pickeln und stellt diese auch auf der Social-Media-Plattform Instagram offen zur Schau. „Ich lasse mich ganz sicherlich davon nicht unterkriegen. Und ich werde deswegen auch ganz sicher nicht wieder anfangen, die Pille zu nehmen. Das ist keine Option.“ Bei den Fans auf Instagram kommt das offensichtlich gut an.

Weniger gute Erfahrungen machte die 26-Jährige allerdings beruflich. „Ich habe schon Absagen wegen meiner Haut bekommen.“ Bei Anfragen erklärte sie stets, dass sie derzeit Hautprobleme habe: „Wenn es sich um Beauty-Arbeiten handelt, dann macht es mit dieser Haut aktuell keinen Sinn. Für manche Auftraggeber ist es aber auch egal, da die traurigerweise sowieso so viel mit Photoshop arbeiten, dass die Haut keine Rolle spielt“, erklärt sie.

In der fünften Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ belegte Hanna Bohnekamp 2010 den zweiten Platz. Als Siegerin ging Alisar Ailabouni hervor. Die ProSieben-Castingshow rund um Heidi Klum startet am 7. Februar 2019 mit der 14. Staffel.