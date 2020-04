GNTM: Heidis “Meeedchen” begeben sich in Todesnähe!

Wer muss GNTM so kurz vorm Finale verlassen? Darüber entscheidet auch diese Woche wieder der Entscheidungswalk. Bei dem begeben sich Heidis “Meeedchen” in Todesnähe!

Auffälliges Make-Up, opulente Blumenkränze im Haar und bunte Kleider mit floralem Muster. Klingt nach Sommerfest? Ist aber vom Tag der Toten inspiriert, wie Heidi Klum (46) verrät.

„Auch bei der heutigen Entscheidung erwartet meine Mädchen eine Transformation, denn die Elimination findet im Fiesta de los Muertos-Look statt. Sie bekommen ein super aufwendiges Make-Up und auch beim Walk müssen sie aufpassen.“

Der Laufsteg ist nicht nur steinig, sondern auch uneben. Die zusätzliche Schwierigkeit: Wenige Sekunden vor dem Entscheidungswalk bekommen die Topmodel-Anwärterinnen ein Accessoire in die Hand gedrückt, dass sie dann souverän bei ihrem Auftritt integrieren müssen.

Von dieser Überraschung ahnt Maureen (20) backstage noch nichts. Sie ist vom einzigartigen Look begeistert: „Ich finde das Make-Up mega schön. Es ist extrem cool und es ist blau, meine Lieblingsfarbe. Ich bin richtig happy!“

An Heidi Klums Seite nimmt Thomas Hayo Platz. Der Gastjuror kennt dieses Gefühl gut: „Es ist natürlich eine große Freude, wieder bei Topmodel zu sein.

Es ist wie eine Family-Reunion mit Heidi, mit der ich ja so lange zusammengearbeitet habe und mit der ich schon seit über 20 Jahren eng befreundet bin. Es ist echt schön und es fühlt sich an, als wäre ich nie weg gewesen.“

