GNTM: Heidis Meeedchen laufen für diesen Stardesigner

04.03.2021 16:00 Uhr

Bei Germany's Next Topmodel steht das Staffel-Highlight an: Das große und immer dramatische Umstyling. Ach ja - und nach dem Gezeter geht es für die Meeedchen natürlich noch in tollen Looks auf den Laufsteg. Und zwar in Klamotten von Stardesigner Christian Cowan.

Tja, auch wenn das Umstyling genügend Nerven kosten wird. Trotzdem steht auch in Folge fünf bei „Germany’s Next Topmodel“ 2021 wieder eine Entscheidung an. Welches der Meeedchen muss gehen? Zur Unterstützung hat GNTM-Chefin Heidi Klum Fashion-Profi Christian Cowan als Gastjuror eingeladen.

Cowan trifft Klum

Der britische Stardesigner wird der Modelmama beim Aussortieren des Nachwuchses zur Seite stehen und sie bei ihrer Entscheidung unterstützen. Denn so frisch frisiert und neu gestylt mag sich das ein oder andere Meeedchen noch einmal in einem ganz neuen Licht auf dem Laufsteg präsentieren. Die Klamotte dazu liefert Christian Cowan.

Christian Cowan: Lady Gaga, Beyoncé und Co. lieben ihn

Der Brite besuchte das London College of Fashion. Noch bevor er den Abschluss in der Tasche hatte, unterstützte ihn Popstar Lady Gaga. Sie präsentierte sich 2014 in einem pinkfarbenen Glitzeranzug des jungen Designers.

Es folgten Weltstars wie Beyoncé, Miley Cyrus, Nicky Minaj und Naomi Campbell, die Cowan ausstattete. Für Rapperin Cardi B kreierte er den kompletten Look auf dem Cover ihres Debütalbums „Invasion of Privacy“.

Welches Meeedchen muss gehen?

In der extravaganten Mode von Stardesigner Christian Cowan geht es am Entscheidungstag jedenfalls über den Catwalk. Am Ende des Laufstegs wartet außerdem eine Überraschung. „Wir machen heute sozusagen ein ‚two in one‘ – Fashionshow und Fotoshooting“, erklärt Heidi Klum den Topmodel-Anwärterinnen, „und für das Shooting habt ihr fünf Sekunden Zeit.“ Wer kann seinen neuen Look selbstbewusst verkörpern? Wer glänzt mit starken Posen vor der Kamera und zieht in die nächste Runde ein?

Es wird richtig spannend! Einen allerersten Einblick in das Umstyling 2021 bekommt ihr im folgenden Video!

„Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx