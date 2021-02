GNTM: Heidis Meeedchen shooten mit Hunden auf Rollen in Folge 4!

25.02.2021 17:15 Uhr

Obwohl „Germany's Next Topmodel“ dieses Jahr coronabedingt in Deutschland bleibt, sind Heidi Klums Fotoshootings nicht weniger spektakulär und anspruchsvoll. In Folge vier gibt es Sport und Tiere in einem!

Am 25. Februar geht es wieder los: Heidi Klums Modelanwärterinnen müssen sich ihrer nächsten großen Aufgabe stellen! Wie immer hat sich die Modelmama für die „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatinnen eine besondere Challenge überlegt. Im Fotoshooting sind dieses Mal Balance und Körperspannung wichtig – und auch eine Prise Glück.

Tiershooting – auf Rollerskates

Große Hunde, viele Einkaufstüten. Und dazu noch Rollschuhe. Das Fotoshooting der vierten Folge hat es in sich: Mit Shoppingtüten sollen die GNTM-Models als selbstbewusste Fashion-Diven vor den Türen des renommierten Hotels Adlon in Berlin posen. Die große Hürde – sie müssen die Kontrolle über mehrere große Hunde behalten, die sie an der Leine führen und tragen dabei auch noch Rollschuhe an den Füßen!

Liliana sieht rot

„Ich habe noch nie in meinem Leben Rollschuhe angezogen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, was man machen muss“, sorgt sich Liliana. Bei den Proben kann sich die 21-Jährige kaum halten, sie verliert mehrmals das Gleichgewicht: „Wenn etwas nicht klappt, sieht man es mir direkt im Gesicht an. Ich bin einfach nur frustriert. Das einzige, was ich gerade in meinem Kopf habe: Ich muss üben, ich muss üben, ich muss üben.“

Die Meeedchen halten zusammen

Obwohl der Konkurrenzkampf schon jetzt hart ist, versuchen die Meeedchen sich gegenseitig zu helfen. „Du musst mehr Körperspannung haben“, erklärt Dascha der verunsicherten Liliana. Auch Erzfeindin Soulin möchte helfen: „Und du musst deinen Po anspannen.“ Die 20-Jährige war in der zweiten Folge arg mit Liliana aneinander geraten, nun scheint der Streit aber beiseite gelegt zu sein.

Nicht genug Schwierigkeiten

Für das perfekte Foto vor der Kamera von Starfotografin Ellen von Unwerth haben die GNTM-Models nur fünf Minuten Zeit. „Ellen und ich arbeiten schon seit vielen, vielen Jahren zusammen. Ich liebe ihren einzigartigen Stil. Und ich liebe ihre Art – wie sie mit viel Spaß und guter Laune die Mädchen beim Shooting animiert, um den perfekten Schuss einzufangen“, sagt Heidi Klum. Welche Topmodel-Anwärterin behält ihr Gleichgewicht und wer kommt total ins Rollen?

„Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx. Einen ersten Einblick in Folge vier bekommt ihr im folgenden Video. (ProSieben/AKo)