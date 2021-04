GNTM: Kandidatin Elisas Bewerbung war ein Wetteinsatz!

15.04.2021 16:52 Uhr

Der Freund von GNTM-Kandidatin Elisa verrät jetzt, dass ihre Bewerbung bei der Castingshow „Germany's Next Topmodel“ ein Wetteinsatz war...

Hinter der Bewerbung für Heidi Klums „Germany’s Next Topmodel“ steckt für die meisten Kandidatinnen ein riesiger Lebenstraum: erfolgreiches Topmodel zu werden. Bei Nachwuchsmodel Elisa (21) kam es allerdings ganz anders zur Teilnahme an der Castingshow…

Elisa ist nur noch einen Schritt von der Top Ten entfernt

Inzwischen beweist Elisa Schattenberg jede Woche aufs Neue, dass sie das Zeug zum Modeln hat. Immerhin ist sie nur noch einen Schritt davon entfernt, es in die diesjährige Top Ten der Staffel zu schaffen. Doch das war ihr nicht von Anfang an klar, denn zu ihrer Bewerbung bei „Germany’s Next Topmodel“ kam es nur, wegen einer Wette.

Die Bewerbung war ein Wetteinsatz

Doch wie kam es zu der skurrilen Situation? Fußballer Kempes Tekiela (23), Elisas Freund, verrät im Interview mit „Promiflash“, dass ihn seine Freundin im vergangenen Jahr dazu gezwungen hat, mit ihr die Modelshow zu schauen. Die gefiel ihm dann allerdings doch ziemlich gut und deshalb hat er Elisa vorgeschlagen, sich auch dort zu bewerben. Kurz darauf habe das Paar eine Wette abgeschlossen – und über den Einsatz der 21-Jährigen waren sich beide sofort einig: die GNTM-Bewerbung! Die Wette hat Elisa wohl verloren, denn sonst würden wir sie wohl kaum jeden Donnerstag im Fernsehen sehen.

Shooting in einer leerstehenden Baracke

Letztendlich dürfte Elisa wohl sehr glücklich über diesen Ausgang sein, denn sie schlägt sich erfolgreich von Runde zu Runde und stellte sich bisher jeder schwierigen Challenge. Die werden aber natürlich nicht gerade leichter. In der nächsten Folge steht für Elisa und die anderen Topmodel-Anwärterinnen die nächste Challenge an: Ein Shooting in einer leerstehenden Baracke.



Sie müssen den schwierigsten Walk hinlegen

Mit dem Shooting ist es aber wie immer nicht getan, auch der Entscheidungswalk stellt die Mädels in der nächsten Folge vor einige Herausforderungen. Sie laufen nämlich das erste Mal in ihrer Zeit bei „Germany’s next Topmodel“ einen Haute-Couture-Walk. Dieser gilt als Königklasse aller Catwalks – es bleibt also spannend!

(AK)