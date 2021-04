Video: GNTM-Kandidatin Linda sagt: Sie ist ganz anders als im TV

Video: GNTM-Kandidatin Linda sagt: Sie ist ganz anders als im TV

08.04.2021 10:27 Uhr

Mit ihrem Verhalten bei GNTM hat sich Ex-Kandidatin Linda wohl bei einigen Zuschauern ziemlich unbeliebt gemacht. Jetzt verrät sie allerdings, dass sie ganz anders ist als im TV...

Die ehemalige GNTM-Kandidatin Linda zählte bei der diesjährigen Staffel der Castingshow mit Heidi Klum wohl zu den umstrittensten Teilnehmerinnen. Warum sie im TV bei „Germany’s next Topmodel“ ganz anders wirkte, als sie eigentlich ist, darüber sprach die Auszubildende mit „itsintv.de“ im Interview…

So tickt Linda wirklich

Laut, nörgelnd und missgünstig: So hat man Ex-GNTM-Kandidatin Linda in der diesjährigen Staffel kennengelernt. Doch laut eigenen Aussagen ist die 20-Jährige das komplette Gegenteil. Wie Linda angeblich wirklich tickt und was sie zu ihrem Verhalten in der Castingshow zu sagen hat, zeigen wir im Video.