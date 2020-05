„GNTM“-Model Anuthida hat jetzt eine Glatze

Bei „Germanys Next Topmodel“ bedeutet das berühmte Umstyling für die meisten Models die absolute Katastrophe, umso überraschender, wenn eines der Ex-Models nun sogar von sich aus eine radikale Veränderung vornimmt.

Anuthida Ploypech hat auch nicht einfach nur zur Schere gegriffen, sondern gleich zum Rasierer. Das bildhübsche Model hat es nämlich ihrem Freund nachgemacht und sich während der langen Corona-Auszeit eine Glatze verpasst!

Ihr Freund legt mit Hand an

Via Instagram lässt die 22-Jährige ihre Fans am gesamten Rasier-Prozedere teil haben. Auf den Schwarz-Weiß-Fotos ist das Model in einem weißen Crop-Top und einer hochgeschnittenen Hose zu sehen, neben ihr sitzt ihr Partner mit dem Rücken zur Kamera. Auf den Bildern, die folgen, sieht man, wie mit seiner Hilde nach und nach die pechschwarzen Haare fallen Am Ende blickt Anuthida mit kahl geschorenem Schädel stolz in die Kamera.

Später folgt noch ein Selfie auf dem die ehemalige „GNTM“-Kandidatin überglücklich in die Kamera strahlt. Happy mit Glatze – so sieht das aus!