GNTM: Nackedeis und Bockwürste - DAS sind die witzigsten Tweets zu Folge 13!

30.04.2021 09:15 Uhr

Endlich läuft wieder „Germany's Next Topmodel“ und wie jedes Jahr tweeten sich die Fans bei Twitter die Finger wund. Hier gibt es die lustigsten Sprüche zu Folge 13!

Es ist schon Tradition: Für viele Deutsche ist der Donnerstag zur Prime Time Anfang des Jahres reserviert für „Germany’s Next Topmodel“. In sozialen Medien wird während der Show live gestreamt und geschrieben, um mit anderen zu schnacken. Besonders auf Twitter herrscht jede Woche ein reger Austausch zu Heidi Klums Modelshow und jeder versucht, die witzigsten Kommentare rauszuhauen. Welche die wirklich witzigen Tweets zur 13. Folge waren, findet man hier.

Sprayer Klum-Kaulitz

Mal wieder beginnt die Folge mit der Vorbereitung für das Fotoshooting. Eine verramschte Ruine wird mit Graffiti besprüht und zusammengewürfelten Möbeln bestückt. Das Sprayen übernimmt Heidi selbst, zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz und Schwager Bill Kaulitz. Tom bekommt zum Ende einen dicken Knutscher, was Bill mit Seitenblick zur Kenntnis nimmt. Twitter fand natürlich wieder das perfekte Meme.

Soulin mit den Kunden Die Mädels #gntm pic.twitter.com/Tap36W3T0D — gntm beschte (@24mambalover) April 29, 2021

Die nicht so süße Ana!

Wie die vergangenen Wochen auch steht Kandidatin Ana unter Druck: Heidi möchte, dass sie Wandelbarkeit zeigt und nicht mehr so süß ist wie sonst. Sie gibt sich auch wirklich größte Mühe, aber es will irgendwie einfach nicht klappen…

Wie Leonardo DiCaprios Mädchen

Selbst nackt kann Ana ihre knuffige Art und das Mädchen-von-nebenan-Image nicht einfach ablegen, und die Mischung aus verrucht, lässig und sexy verunsichert sie eindeutig. Als ihre Zeit rum ist, rutscht sie in eine letzte Pose – vielen bekannt aus „Titanic“!

Heidi und das Busenproblem

Sollte man diese Folge zufällig ein Trinkspiel gespielt und bei jeder Erwähnung des Wortes „Busen“ einen gekippt haben, dann war man vermutlich innerhalb von fünf bis zehn Minuten lattenstramm. Ständig rief Heidi aus: „Dein Busen! Ich sehe deinen Busen! Vergiss nicht deinen Busen!“ Als wäre das bei einem Nacktshooting skandalös…

Sexy, aber nicht zu sexy

Einige der Mädchen versuchen krampfhaft sexy zu wirken. Für sie ist ein Nacktshooting direkt verbunden mit Laszivität und das kann Heidi gar nicht riechen. Ständig sagt sie den Meeedchen, sie sollen sexy sein, aber bitte nicht ZU sexy. Sie könnten ja billig wirken. Dazu hatte Twitter einiges zu sagen.

Heidi: „Pass auf, dass es nicht billig wirkt!“ Sagt die gleiche Frau, die vor 3 Wochen diese Bilder anfertigte. #GNTM pic.twitter.com/ogoS5vkNfr — Benny Illinger (@IamIllgner) April 29, 2021

Enttäuschung bei den Fans

Normalerweise ist das große Nacktshooting eine riesige Heulorgie. Irgendeine hat noch immer nicht gerafft, dass es dazugehört und weint einen Bach vol. Dieses Jahr ist das anders – nicht eine weint! Alle sind selbstbewusst und machen einen mehr oder weniger guten Job. Enttäuschend für die tränenliebende Community… Manche haben Angst, was die nächsten Jahre kommen wird, wenn das Nacktshooting und das Umstyling keinen Schrecken mehr verbreiten.

Wir, wenn dieses Jahr niemand beim Nacktshooting heult #GNTM pic.twitter.com/W0eD5NOly8 — gntm beschte (@24mambalover) April 29, 2021

Luca, die Prinzessin

Diese Woche bekommt Modelanwärterin Luca überraschend viel Screentime. Die sonst so ruhige 19-Jährige, die von den Zuschauern bisher kaum wahrgenommen wurde, durfte immer wieder vor die Kamera und bekam sogar einen eigenen RED-Teil diese Woche. „Disney’s Frozen“-Fans kommen nicht umhin, Lucas beinahe gruselige Ähnlichkeit mit Anna zu erkennen.

Romina wird zum Meme

Nach dem Fotoshooting geht es für Romina, Alex, Soulin und Dascha zum „Dyson“-Casting. Kurzgefasst gewinnt Romina, und ihre Freudenreaktion amüsiert Twitter königlich und wird sogleich gememe-d! „Wenn du endlich einen Impftermin bekommen hast!“, schreibt ein User passend dazu. Ein anderer erkennt ihren Promi-Boyfriend Stefano Zarrella in dem Ausdruck.

Romina hat den Job bekommen, da freut sich jemand auch noch genauso wie sie #GNTM pic.twitter.com/f0cizDbzrj — Dschungel Trash ? (@myunicornisevil) April 29, 2021

Mal wieder Höhe

Zum Entscheidungswalk geht es mal wieder hoch hinaus. Andere Ideen als Höhe scheint Heidi diese Staffel nicht wirklich zu haben. Der Twitter-Community schwant Böses für die zukünftigen GNTM-Kandidatinnen…

Cringe-Alarm bei Heidi

Zum Höhenwalk gibt es hohen Besuch: Schwager Bill ist back und sitzt als Gastjuror für Folge 13 an Heidis Seite. Statt jedoch konzentriert auf die Walks zu achten und zwischenzeitlich zu diskutieren, scheint Heidi nur eines im Kopf zu haben, nämlich Ehemann Tom. Mehrfach ruft sie ihn an und bittet ihn, zur Mall of Berlin zu kommen, wo das Shooting stattfindet. Cringe…

Geheimes Casting

Was die Meeedchen im Anschluss an ihre Walks erfahren: Es gab ein geheimes Casting! Kandidatin Yasmin kann sich über ihren allerersten Job freuen – als Gesicht für eine Erlebnisbox von Jochen Schweizer! Yasmin hat es dem Unternehmer nämlich besonders angetan. Twitter ist weniger nett als Jochen, der nach eindeutigem Spaß der Kandidatinnen wählte.

wäre ich an jochens stelle gewesen hätte ich mir die ängstlichste ausgesucht um sie ein bisschen zu quälen weil sie nicht nein zum job sagen kann #gntm pic.twitter.com/76C7LrUCZI — mi (@lordeimcrying) April 29, 2021

Alle lieben Lucas Busen

Beim Shooting vergaß Luca des öfteren, ihre zwei Mädels vorne abzudecken. Bei der Entscheidung bemängelt Heidi das nochmal – und Luca beginnt prompt einen Monolog, wie sehr sie ihre Brüste liebt und wie auch die anderen Mädchen sie toll finden. Twitter wird hellhörig: „So oft wie die betonen, wie schön der Busen von Luca ist… Bin neugierig jetzt“, schreibt eine Userin. Eine andere geht sogar einen Schritt weiter!

Petition dass Luca onlyfans startet damit ich ihre boobies endlich sehen kann #gntm #gntm2021 pic.twitter.com/sahtT4pG1c — wir lieben gossip (@gossipputas) April 29, 2021

Heidi teilt zu viel

Aber nicht nur Luca muss sich mitteilen. Als die Entscheidung gefallen ist, machen Heidi und Bill sich auf die Socken. Geht es anfangs noch ganz harmlos um Bockwurst, macht Heidi eine 180-Grad-Wende und ekelt die Fans!

„Was machen wir jetzt?“

–

„‚Ne Bockwurst essen“

–

„Na dann, auf zu Tom!“ Too much informationen ?#gntm — Zoe (@pics_with_love) April 29, 2021

Anti-Mobbing-Kampagne bringt gemischte Gefühle

Wie letztes Jahr schon, sind die Meeedchen auch dieses Jahr wieder Teil der ProSieben-Anti-Mobbing-Kampagne. Bei Fans gehen die Reaktionen auseinander: „Die Anti-Mobbing-Kampagne ist dieses Jahr schon ganz nice geworden“, schreibt zum Beispiel eine Userin. Andere finden die Kampagne geheuchelt:

Als ob Heidi gerade bei ner Werbung gegen Mobbing mitgemacht hat… nach dem Personality Ranking welches Mobbing quasi offiziell gemacht hat #GNTM — sophia (@koffeingedanken) April 29, 2021

Langweiligste Staffel…EVER

Seit Krawallschachtel Linda die Show verlassen hat vor einigen Wochen, ist es bei den GNTM-Kandidatinnen nahezu eklig friedlich. Kaum Zickerein, erwachsen Konflikte lösen und ein lockeres Miteinander bringen keinen Pfeffer. Für einige ist deswegen GNTM an sich nicht mehr spannend, sondern eher die Memes der Twitter-Fans!

Wie Rominas Meme entstanden ist, kann man im folgenden Video noch einmal nachschauen.

„Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx. (AKo)