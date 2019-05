GNTM: Naomi Campbell hilft Models bei ihrem Walk

Donnerstag, 9. Mai 2019 15:09 Uhr

In der 14. Folge GNTM wird dieses Mal Supermodel Naomi Campbell (48) zu Gast sein. Die berühmte Gastjurorin von Heidi Klum (45) wird den Nachwuchsmodels zeigen, wie sie ihren ganz eigenen Walk entwickeln können.

„Es gibt viele Models, aber wenige bleiben in Erinnerung. Um als Model einzigartig und erfolgreich zu sein, musst du mit deiner Persönlichkeit herausstechen“, erklärt Heidi Klum. Für ihre sieben besten Topmodel-Anwärterinnen hat sie deshalb ein Supermodel als Gastjurorin geladen, das ihnen zu einem ganz persönlichen Signature Walk verhelfen soll.

Heidi Klum: „Naomi Campbell hat wie keine andere das Model-Business geprägt und durch ihre langjährigen Erfahrungen auf den internationalen Laufstegen weiß sie natürlich, wie man seine Persönlichkeit in den Catwalk miteinarbeitet. Meine Mädchen lernen von den Besten. Denn sind wir mal ehrlich: Wer hat mehr Personality als Naomi Campbell?“

Mit Mrs. Campbell zum persönlichen Walk

Kandidatin Cäcilia (19) ist überwältigt: „Wir waren gerade alle sprachlos, als auf einmal Naomi Campbell vor uns stand.“ Und für Alicija (19) ist es ein besonders nervenaufreibendes Erlebnis, vor dem Weltstar über den Catwalk zu schreiten: „Klar war man super angespannt, als es hieß: Lauf doch mal vor Naomi Campbell. Natürlich ist das eine mega krasse Ehre. Ich meine, welches Model läuft schon mal einfach so vor Naomi Campbell?!“

Aber schaffen es auch alle Topmodel-Anwärterinnen bis zur Entscheidungsshow am Ende der Woche, einen ganz persönlichen Signature Walk zu entwickeln und diesen gekonnt vor der Modelchefin und Runway-Legende Naomi Campbell zu präsentieren? Und für welches Nachwuchsmodel endet die Reise bei GNTM so kurz vor dem Einzug in das Halbfinale?