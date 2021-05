GNTM: Pleiten, Pech und Pannen – DAS sind die witzigsten Tweets zu Folge 14!

07.05.2021 16:45 Uhr

Endlich läuft wieder „Germany's Next Topmodel“ und wie jedes Jahr tweeten sich die Fans bei Twitter die Finger wund. Hier gibt es die lustigsten Sprüche zu Folge 14!

Es ist mittlerweile Tradition: Für viele Deutsche ist der Donnerstag zur Prime Time Anfang des Jahres reserviert für „Germany’s Next Topmodel“. In sozialen Medien wird während der Show live gestreamt und gequatscht, um sich mit anderen auszutauschen. Besonders auf Twitter herrscht Donnerstag abend ein reger Austausch zu Heidi Klums Modelshow und jeder versucht, die witzigsten Kommentare rauszuhauen. Welche die wirklich witzigen Tweets zur 13. Folge waren, findet man hier.

Überraschung! Bei GNTM gibt es dieses Jahr eine zweite Castingwoche. Einige Kunden möchten Models für ihre Auftritte bei der Berlin Fashion Week buchen. Dascha hat ihren ja schon seit zwei Wochen sicher – und darf mal wieder mit den Latexsocken rumlaufen. Dazu noch Sandalen – fertig ist das deutsche Stereotype!

I see no difference #GNTM pic.twitter.com/jlGsZX9BsT

Der erste Kunde ist Elias Rumelis, dessen Marke „ELI“ auf der Fashion Week debüttiert. Romina, Liliana und Yasmin sind ihm ins Auge gefallen. Schlussendlich entscheidet sich die Jury für Romina – doch wer sitzt da in der Mitte? Fans müssen zweimal gucken, denn Elias Rumelis hat fatale Ähnlichkeit mit einem Reality-TV-Star!

Natürlich war es das noch lange nicht – noch mehr Castings stehen an! Das „Nylon“ Magazin und „Lala Berlin“ laden Yasmin, Ashley, Liliana, Alex, Luca und Soulin zum Casting ein. Während die Meeedchen sich einen abfreuen wie im Meme, hat Alex anderes im Kopf: „Alle freuen sich komplett über Einladung zum Casting. Alex: ’11:30 – chillig'“

Beim Casting für „Lala Berlin“ geht es um Extravaganz – genau Soulins Ding! Mit verrückten Posen überzeugt sie Designerin Leyla von sich, und bietet parallel Twitter einiges an Meme-Potenzial. „Guck mal Mama was ich kaaaaannnn!!“, schreibt ein User zu einer witzigen Pose. Ein anderer postet Fotos von einem Mann verdreht wie eine Brezel: „Soulin beim Casting“. Doch nichts schlägt diesen Tweet:

Was ist das denn für ein peinliches, unprofessionelles Fotoshooting mit Soulin vor einer billigen weißen Wand? Ich hoffe, die Bilder werden nachträglich noch schön bearbeitet, so wie wir es von #GNTM kennen und lieben. Hier mein Vorschlag: pic.twitter.com/ckxtbFrT8X

Yasmin, Liliana und Ashley sind beim „Nylon“ Casting und kämpfen mit ihren ganz eigenen Problemen. Yasmin trägt einen schwarzen Schlüppi unter ihrem durchsichtigen Kleid, Liliana vergisst ihre Handtasche und Ashley… Ja, Ashley. Die kommt erst nur in einem Drittel ihres Outfits, und sieht dann auch noch aus wie ein Fisch!

Die Jury beeindruckt Twitter nicht sonderlich. Eine der beiden Frauen erinnert die Fans seeehr stark an Designerin Marina Hoermanseder, die ja bekanntlich nicht den besten Ruf hat. Die andere hat Ähnlichkeit mit einer ehemaligen GNTM-Kandidatin – aber richtig!

Das nächste Casting ist von der Marke „Andmetics“, die Waxing-Produkte anbieten. Dascha, Liliana, Yasmin und Romina dürfen ihr Glück versuchen. Die Meeedchen sollen ihre Lieblingskörperteile vorstellen. Die Twitter-Fans wissen schon, was sie genommen hätten:

Um die Aufgabe zu erfüllen, besprechen sich die Mädels schon im Voraus – Romina nimmt ihr Dekolleté. Yasmin und Liliana nehmen auf jeden Fall ihre Beine. Und Dascha nimmt auch die Beine, und ihren Booty. Wie überzeugt sie von dem ist, zeigt sie, als sie hinter den Kulissen eine Runde für die anderen Meeedchen twerkt.

#gntm ,,was ist eure lieblings körperstelle?“ dascha: pic.twitter.com/2GVvs9tHUu

Nach den ganzen Castings geht es zur „About You“-Fashionshow. Alle Meeedchen wurden gebucht. Stolz wie Bolle kommt Heidi zum Zuschauen vorbei. Vorher versichert sie uns noch, dass alle Mädels regelmäßig getestet werden und deswegen mit halber Maske rumlaufen dürfen. Na ja, wer’s glaubt…

Als Gastjurorin ist diese Woche Lena Gercke dabei. Sie sucht nebenbei noch ein Model, welches für ihre Kleidermarke „LeGer“ modelt. „Schlage hiermit Lena Gercke neben ihrer lässigen Marke LeGer eine Unterwäschelinie namens NaCke vor.“, erlaubt sich eine Userin einen Spaß. Lena kritisiert nach dem Walk ausgerechnet Soulin! Die Fans ahnen böses…

Das Letzte, was Lena Gehrke nach ihrer Kritik gesehen hat #gntm pic.twitter.com/wlSLmrIA4i

