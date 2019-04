GNTM: Schaumparty mit Paris Hilton

Donnerstag, 25. April 2019 11:33 Uhr

Heutige Gastjurorin in der neuen Folge GNTM ist It-Girl Paris Hilton (38). Den Modelanwärterinnen steht außerdem ein tolles Shooting mit der Hotelerbin bevor, mit einem Thema, das kaum besser zu dem einstigen Partygirl passen könnte: Schaumparty!

„In dieser Woche habe ich für meine Mädchen einen absoluten Superstar eingeladen. Sie war das erste It-Girl überhaupt und steht immer noch für Glamour und schillernden Lifestyle“, erzählt Heidi Klum.

Shooting mit Paris

In der zwölften Folge von „Germany’s next Topmodel” werden die Topmodel-Anwärterinnen nicht nur von Gastjurorin Paris Hilton überrascht, sie posieren auch gemeinsam mit ihr vor der Kamera von Starfotograf Yu Tsai.

Das Thema des Shootings passt außerdem perfekt zur Gastjurorin. „Paris ist bekannt für ihre wilden Schaumpartys in Ibiza. Und heute dürfen die Mädchen vor der Kamera mit ihr feiern. Es geht um Spaß, aber auch darum, sich mit all dem Schaum elegant in Szene zu setzen“, erklärt Heidi Klum.

Träume werden wahr

Simone (21): „Ich bin mega sprachlos, also, dass ich mal Paris Hilton höchstpersönlich kennenlerne.“ Und auch Mitstreiterin Sarah (21) ist begeistert: „Paris ist schon so eine Ikone einfach, also sie ist so unsterblich.“

Welches GNTM-Model kann den Erwartungen gerecht werden und bleibt an der Seite von Superstar Paris Hilton souverän? Das seht ihr heute, Donnerstag den 25. April 2019, ab 20:15 Uhr auf ProSieben.