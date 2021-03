GNTM: Selfie-Alarm, Social Media und Stefanie Giesinger

GNTM: Großer Selfie-Alarm beim Entscheidungswalk

18.03.2021 16:15 Uhr

Diese Woche geht es bei „Germany’s Next Topmodel“ um Social Media. Wie präsentieren sich Heidis Meeedchen auf den sozial Netzwerken – und auf dem Catwalk? Dort werden die Meeedchen sich vor der Modelmama und den Gastjuroren und Influencern Stefanie Giesinger und Marcus Butler präsentieren.

„In dieser Woche dreht sich alles um Social Media. Und was darf da natürlich nicht fehlen? Na klar, die kleinen, süßen Emojis!“, sagt Heidi Klum. Beim Entscheidungswalk präsentieren die Topmodel-Anwärterinnen aufblasbare, überdimensionale Emoji-Outfits.

But first: Let me take a selfie!

Am Ende des Laufstegs wartet eine besondere Challenge: Hinter einem XXL-Instagram-Rahmen müssen die GNTM-Models mit Selbstauslöser ein Selfie schießen. Ashley (23, München) hat mit dem ausgefallenen Look zu kämpfen: „Der Walk wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig.“

Die Models stehen vor einer Herausforderung

Dascha (20, Solingen) sorgt sich um ihren Schnappschuss: „Die größte Herausforderung ist natürlich, dass man am Ende ein schönes Foto von sich selbst macht. Ich hoffe, ich kriege das hin.“ Ob das selbstbewusste Model Heidi damit von sich überzeugen kann?

Ganze besondere Gastjuroren

Tipps für das perfekte Posing gibt es von „Germany’s Next Topmodel“ Gewinnerin 2014 Stefanie Giesinger und ihrem Partner Marcus Butler. Die beiden Gastjuroren sind nicht nur echte Social-Media-Profis, Stefanie kann den Kandidatinnen auch ganz besondere Ratschläge geben. Denn die 24-Jährige weiß genau, wie die Models sich gerade fühlen.

Romina: „Ich habe in ihr immer mein Vorbild gesehen!“

Romina ist von der professionellen Unterstützung der Social-Media-Stars begeistert: „Als ich mit dem Modeln angefangen habe, wurde mir immer gesagt, dass ich wie Stefanie Giesinger aussehe. Ich habe in ihr immer mein Vorbild gesehen. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich total.“ Wer setzt die Tipps der Gastjuroren um und erobert den Laufsteg?

„Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.