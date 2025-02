Laufsteg-Comeback in Paris „GNTM“-Siegerin Barbara Meier über Kritik und zu große Poren

Barbara Meier während der Paris Fashion Week.

01.02.2025

Vor bald 20 Jahren hat Barbara Meier "GNTM" gewonnen. Im Rahmen ihres Laufsteg-Comebacks in Paris spricht die heute 38-Jährige darüber, dass Kritik auch an ihr nicht spurlos vorübergeht.

Barbara Meier (38) ist seit vielen Jahren unter anderem als Model tätig. Bekannt wurde sie erstmals durch ihre Teilnahme an Heidi Klums (51) Show "Germany's next Topmodel", die sie 2007 gewann. Seither hat sie in der Branche viel erlebt. Gerade erst ist sie im Rahmen der Fashion Week in Paris nach 15 Jahren auf die dortigen Laufstege zurückgekehrt. Ein großartiges Comeback, an Meier wurde innerhalb der Modewelt aber in den vergangenen Jahren auch viel Kritik geübt.

"Alles an mir ist offenbar falsch, gar nichts ist richtig"

"Ich glaube, es gibt kein Körperteil an mir, der noch nicht von anderen kritisiert wurde", erzählt sie im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. "Meine Poren seien zu groß", habe es sogar einmal geheißen. Leider gehörten derartige Bemerkungen stets zum Beruf. "Natürlich gehört das irgendwie zum Job, das heißt jedoch nicht, dass es spurlos an mir vorbeigeht", erklärt Meier. Sie merke sich "Kritik viel länger, als Komplimente". Des Öfteren habe das Model sich gedacht: "Alles an mir ist offenbar falsch, gar nichts ist richtig."

Zumindest stellenweise hat es in den vergangenen Jahren aber anscheinend auch einen Wandel in der Branche gegeben. "Nach 15 Jahren war ich wieder auf dem Laufsteg der Pariser Fashion Week. So schön, dass man mittlerweile auch als Frau über 35 und als Zweifach-Mama auf den Laufsteg darf", schrieb sie kürzlich zu Bildern aus Paris auf Instagram.

"Heute denke ich mir: Mein Körper hat so viel geleistet und zwei Kinder zur Welt gebracht und natürlich verändert sich der Körper einer Frau auch durch die Geburten", sagt sie im Gespräch mit der Tageszeitung. "Wer mich heute bucht, der weiß das. […] Dass ich trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb hier laufen durfte, ist ein tolles Zeichen, hoffentlich auch für andere Models."

Bei der Show von Designerin Lena Erziak trug Meier ein Statement-Kleid. "'Hope' 'LGBTQ+', 'Respect' und viele andere Werte sind mit großen Buchstaben aufgenäht", schreibt sie auf Instagram. "Eine Erinnerung an die Werte, für die wir uns einsetzen sollten." Die in Bayern geborene Meier ist seit 2019 mit Klemens Hallmann (49) verheiratet, hat mit ihm zwei Töchter und setzt sich unter anderem für Kinder in Not ein. Sie ist seit 2022 Ehrenbeauftragte von Unicef Österreich.