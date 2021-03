GNTM-Spoiler: Bekommt SIE den nächsten großen Job?

18.03.2021 17:19 Uhr

Die siebte Folge von GNTM steht an, und der erste Job wurde bereits vergeben. Das bedeutet, dass in den kommenden Folgen weitere Jobs auf die Meeedchen warten. Einer könnte von einer Sportmarke sein - und SIE soll ihn bekommen haben!

Das Umstyling ist geschafft, die Sedcards geshootet – jetzt geht es um die Wurst! Die „Germany’s Next Topmodel“-Meeedchen müssen nun nicht mehr ausschließlich um die Anerkennung von Heidi Klum und den Gastjuroren buhlen, sondern auch um gefragte Kunden! Der erste Job wurde vom Jeans-Hersteller „Levi’s“ gesponsert, nun scheint ein zweiter Gigant eine Kandidatin rekrutieren zu wollen.

Sportmarke schnappt sich DIESE Kandidatin

Wie es aussieht, könnte ein weiterer GNTM-Kunde die Activewear-Marke „Oceans Apart“ sein. Besonders auf sozialen Medien erfreut sich „Oceans Apart“ großer Berühmtheit, und dort verrieten sie nun auch, mit welchem GNTM-Model sie zusammenarbeiten: Alex!

GNTM-Job oder Sieg?

In der Vergangenheit war es eher unwahrscheinlich, dass Werbungen mit GNTM-Kandidatinnen auftauchen, die nicht die Gewinnerinnen sind. In 2019 wurde Kandidatin Simone beispielsweise vor dem großen Finale erwischt, wie sie für eine TV-Show drehte, die ihren Sieg thematisieren sollte, obwohl ihr Gewinn offiziell nicht feststand. Das war dann ein Spoiler… Es kann aber natürlich sein, dass Alex den Job in einer der kommenden Folgen bekommt!

Neuer GNTM-Kunde?

Für „Oceans Apart“ wäre es das erste Jahr, in der der Klamotten-Hersteller mit der TV-Show zusammenarbeitet. In der Vergangenheit waren wiederkehrende Kunden neben „Levi’s“ Marken wie „Gilette“, „got2b“ und verschiedenste Designer der Fashion Weeks.

Das erwartet uns in Folge sieben!

Knallbunte Werbespots, verrückte Outfits auf dem Catwalk und das berühmt-berüchtigte „Taff“-Interview, in der jeder noch so kleine Fehltritt hervorgekramt wird – in Folge sieben wird es aufregend für Heidis Meeedchen.

Einen ersten Einblick seht ihr im folgenden Video! „Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx. (AKo)