GNTM: Tränen um Hashtags und einmal Marilyn Monroe

In der siebten Folge ‚Germany’s next Topmodel‘, die am Donnerstag, den 12. März 2020 ausgestrahlt wird, erhält Chef-Jurorin Heidi Klum wieder prominente Unterstützung bei der Entscheidung, welche Kandidatinnen im Rennen bleiben.

„Sie ist nicht nur eines der bekanntesten Models der Welt, sie ist zudem eine gute Freundin von mir“, kündigt die 46-jährige ihre Gastjurorin an. „Es ist Alessandra Ambrosio!“, so die Model-Mami jubelnd.

Social Media Walk

Das 38-jährige Topmodel nimmt an der Seite der Modelchefin Platz, wenn die GNTM-Models zum Motto Social Media über den Laufsteg schreiten. „Social Media wird immer wichtiger und auch Designer und Kunden richten sich heutzutage nach Follower-Zahlen“, erklärt Heidi Klum.

Mit einem überdimensionalen Instagram-Bilderrahmen und einem individuellen Hashtag laufen die Topmodel-Anwärterinnen vor einer bunten Graffiti-Wand. Die Bewertung des Walks gibt es passend zum Motto in Form von Emojis, die von Heidi und Alessandra Ambrosio direkt auf den Bilderrahmen des jeweiligen Models kleben.

Ab auf den ‚Walk of Fame‘

Die Hashtags reichen von #risingstar über #fake bis hin zu #vorbild – welches Nachwuchsmodel präsentiert sich selbstbewusst, auch wenn der Hashtag vielleicht nicht gefällt und wer lässt sich davon verunsichern?

Superstars wie beispielsweise Jennifer Lopez, Shakira, Jennifer Aniston und Hollywood-Ikone Marilyn Monroe haben eins gemeinsam: Sie alle haben einen eigenen Stern auf dem Hollywood-Boulevard. An diesen beliebten Ort geht es dieses Mal auch für die Model-Anwärterinnen.

Nicht ablenken lassen

Das Fotoshooting findet direkt am weltberühmten ‚Walk of Fame‘ in Los Angeles statt. Die 19-jährige Tamara sieht ihre strahlende Zukunft schon vor sich. „Ich fühle mich zuhause, ich bin sozusagen zuhause angekommen. Und ich möchte auch irgendwann einmal hier einen eigenen Stern haben“, erklärt die meist divenhaft wirkende Wienerin.

Vor der Kamera von Fotograf Yu Tsai verwandeln sich die werdenden Models mit voluminöser Lockenmähne und glänzendem Abendkleid in Hollywood-Ikone Marilyn Monroe. „Jeder erinnert sich an das legendäre Foto von Marilyn. Genauso sexy sollen die Mädchen heute auch posen. Und zwar in einem Glaskasten mitten in der Öffentlichkeit“, so die vierfache Mutter.

Welcher Topmodel-Anwärterin gelingt es, umringt von Schaulustigen ihren Fokus beim Posing zu bewahren? ‚Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum‘ – läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.