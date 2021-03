GNTM: Transgender-Topmodel Valentina Sampaio hilft Heidi in Folge 8

GNTM: SIE ist die Gastjurorin der 8. Folge - Topmodel-Power!

25.03.2021 19:30 Uhr

Acht Wochen lang kämpfen die Meeedchen bei „Germany's Next Topmodel“ bereits um die Krone. Noch immer dürfen sie sich über prominente Gäste freuen. In Folge acht gibt es Topmodel-Power pur!

Jährlich besuchen die größten Stars die „Germany’s Next Topmodel“-Folgen, um Heidi Klums Meeedchen anzuschauen, zu bewerten und ihnen wertvolle Tipps mit auf den Weg zu geben. In der 16. Staffel gab es schon allerhand – Marina Hoermanseder, Christian Cowan und Stefanie Giesinger sind nur einige der Gastjuroren. In Folge acht steht Heidi eine internationale Ikone zur Seite!

Brasilianisches Topmodel

Topmodel Valentina Sampaio wird am 25. März neben Heidi Klum in der GNTM-Jury sitzen! Die 24-Jährige ist ein brasilianisches Topmodel, Schauspielerin und eine große Trans-Aktivistin – denn sie ist selbst eine transsexuelle Frau!

Valentina hatte leichte Kindheit

Mit gerade einmal acht Jahren bestätigt ein Psychologe, dass Valentina transsexuell ist. In Interviews erzählt die Brasilianerin mehrfach, dass sie in diesem Aspekt eine problemlose Kindheit hatte. Die Eltern akzeptierten und unterstützten sie, die Klassenkameraden nahmen sie als kleines Mädchen hin und auch Mobbing musste sie nie erleben.

Erster Modeljob ist eine Katastrophe

Erst, als sie versucht im Modelbusiness Fuß zu fassen, muss sie sich mit Transphobie herumschlagen. Von ihrem ersten Modeljob bei einer Bekleidungsmarke wurde sie aufgrund ihrer Transidentität gefeuert, was sie Marke mit dem konservativen Publikum begründeten. Das schreckt Valentina jedoch nicht ab, und sie geht weiter ihren Weg – mit Erfolg!

Große Jobs für Valentina

Nach diesem ersten Tief dauert es nicht lange, bis es für Valentina wieder besser wird – nach einer Rolle in einem brasilianischen Kurzfilm wird sie zur Partnerin des Kosmetik-Giganten L’Oréal und arbeitet mit Marken wie Marc Jacobs, Philipp Plein und Dior zusammen. Im Jahr 2019 wird sie von der Unterwäsche-Marke Victoria’s Secret gebucht – womit sie das erste Trans-Model ist, welches mit der Firma zusammenarbeitet.

In die Fußstapfen von Heidi

Doch die Zusammenarbeit mit Victoria’s Secret war noch nicht alles. Wie einst Heidi durfte auch Valentina das Cover der amerikanischen „Sport’s Illustrated“ zieren, die für die Modelmama damals der große Durchbruch war. Auch die Vogue durfte Valentina schon zieren – und nun kommt sie zu GNTM als Gastjurorin. Eine große Ehre für die Meeedchen!

Wie es in der achten Folge für die GNTM-Kandidatinnen weitergeht, seht ihr im folgenden Video. „Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx. (AKo)