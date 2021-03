GNTM verboten sexy: Heißer Hüftschwung beim High Heels Dance

25.03.2021 13:40 Uhr

Ein gutes Körpergefühl ist beim Modeln das A und O – besonders auf hohen Hacken! Doch wie sieht es aus mit Tanzen? Diese Woche müssen Heidis GNTM-Meeedchen beim High Heels Dance beweisen, wie gut sie sich bewegen können. Eine große Herausforderung für manche Kandidatinnen.

„High Heels Dance ist total angesagt. Viele Stars haben das in ihren Musikvideos bereits gemacht. Meine Mädchen stellen sich hier einer Herausforderung, die bereits Künstlerinnen wie Beyoncé und Jennifer Lopez gemeistert haben“, sagt Heidi Klum.

Wer überzeugt Heidi mit Taktgefühl und Hüftschwung?

Bevor es am Entscheidungstag mit einem selbstbewussten Walk über den Laufsteg geht, müssen die GNTM-Models eine herausfordernde Choreografie auf High Heels präsentieren. Das Schuhwerk ist für Heidis Meeedchen ja zumindest schon einmal nichts Neues. Doch können sie Heidi und Gastjurorin Model Valentina Sampaio mit ihren Performances überzeugen?

Ana: „Ich habe Angst, mich zu blamieren“

Bei den Proben im Modelloft macht sich bei der zurückhaltenden Ana (20, Neu-Ulm) Nervosität breit: „Vor der Performance habe ich äußerst großen Respekt. Ich habe sowas noch nie getanzt. Ich habe ein bisschen Angst, mich zu blamieren.“

Die Models üben wie nie zuvor

Liliana (21, Rheda-Wiedenbrück) hat noch eine lange Nacht vor sich: „Ich möchte morgen null Unsicherheit zeigen. Also wenn das heißt, dass ich bis drei Uhr morgens üben muss, bis ich mich selbst sicher fühle, werde ich das machen.“ Wird sie Heidis Kritik annehmen und beim Tanzen fokussierter sein als auf dem Catwalk?

Wer tanzt sich mit Körpergefühl und Selbstbewusstsein in die nächste Runde?

„Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.