GNTM-Video: Hier kommen exklusiv die ersten Minuten von Folge 14

06.05.2021 15:30 Uhr

Heute Abend geht Heidi Klum bei „Germany's next Topmodel“ wieder auf die Suche nach dem perfekten Model. Wer es nicht mehr abwarten kann die Nachwuchsmodels zu sehen, für den haben wir exklusiv die ersten Minuten der neuen Folge!

It’s Fashion Week! Das Besondere: Die Topmodel-Anwärterinnen laufen das erste Mal neben professionellen Models. In der ersten Reihe sitzend nimmt Heidi Klum mit Gastjurorin Lena Gercke den Walk dabei natürlich genau unter die Lupe…

Es geht zur Berlin Fashion Week

Noch acht von Heidis Mädels kämpfen um den heißbegehrten Sieg bei „Germany’s Next Topmodel“. Doch davor müssen sich die Nachwuchsmodels erstmal in der richtigen Modewelt behaupten, denn es geht zur Berlin Fashion Week. Welche Castings die Mädels erwartet, zeigen wir in den ersten Minuten der neuen Folge.