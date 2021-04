GNTM 2021: Von Alex bis Soulin – Heidis Top Ten im Favoritinnencheck!

GNTM: Schauspiel-Challenge im Berliner Späti mit besonderem Gastauftritt

22.04.2021 08:45 Uhr

Seit nunmehr elf Wochen verfolgen wir die GNTM-Kandidatinnen auf ihrem Weg zum Erfolg. Mittlerweile sind nur noch zehn von ihnen übrig - wer sind die Top-Ten-Meeedchen?

Es ist soweit: Nach elf Wochen voller Beef, verrückter Fotoshootings und komischen Walks sind nur noch zehn Meeedchen übrig, die um den Titel „Germany’s Next Topmodel“ kämpfen. Welche Mädels Heidi Klum auserwählt hat, weiter um die Krone zu kämpfen, was sie ausmacht und wie die Fans zu ihnen stehen, lest ihr hier!

1. Soulin Omar

Die allererste Kandidatin, die es zur Überraschung von wirklich niemandem in die Top Ten geschafft hat, ist Soulin Omar. Die Syrerin überzeugt Woche für Woche mit ihrer Leistung, Heidi hatte bisher noch nichts zu meckern. Auch den „Levi’s“-Job konnte sie ergattern.

Die Fangemeinde spaltet sie allerdings extrem. Denn obwohl Soulin immer und immer wieder raushaut, ist sie für einige der Inbegriff von Nervigkeit. Ständig gibt sie damit an, dass Heidi sie so viel lobt, sogar bei einem Casting drückt sie es der Jury aufs Auge. Außerdem fischte sie in der Vergangenheit häufig nach einem Mitleidsbonus – denn die 20-Jährige erzählte anfangs jede Folge von ihrer Flucht aus Syrien. Während Fans einerseits fanden, dass sie über so etwas viel reden dürfte, sind andere einfach nur genervt.

Endlich ein Fotoshooting auf Augenhöhe mit Soulins Ego ? #GNTM pic.twitter.com/DuoMveG5ZH — anredo (@anredo) April 1, 2021

Polarisieren kann Soulin – und ihr Selbstbewusstsein gepaart mit den Überfliegerleistungen bringt ihr eine ganze Menge Screentime. Bei Instagram kann ihr GNTM-Account bereits über 76.000 Follower verzeichnen. Eindeutig eine Kandidatin für die Spitze!

2. Dascha Carriero

Sie ist DAS Curvy Model der Staffel: Dascha Carriero. Von Heidi verehrt, von Fans geliebt ist die 20-Jährige eine der heißesten Anwärterinnen auf den Sieg! Modelmama Heidi sieht sie schon ganz an der Spitze, sagt selbst sie hätte ewig auf ein Curvy Model wie Dascha gewartet.

Nicht nur mit ihrem Aussehen und den Leistungen kann Dascha punkten – ihr lockerer Humor und ihre ganze Art kommen einfach immer gut an. Sich selbst nimmt sie nur zu gern aufs Korn, und ihre Mitkandidatinnen haben sogar gesagt, dass Dascha Motivationsrednerin werden sollte, sollte es mit GNTM nicht klappen. So weit braucht sie aber erstmal nicht denken – denn noch ist sie weiterhin auf dem besten Weg, sich die Krone zu schnappen!

Nicht nur fürs Modeln hat Dascha gute Voraussetzungen, sie kann nämlich auch noch singen, Gitarre spielen und schauspielern! Beim Videoshooting mit Otto Waalkes überrascht Dascha, indem sie ein Ständchen zum Besten gibt. Und noch ein Fun Fact: Dascha hat Angst vor Zwillingen?!

3. Ashley Amegan

Sie ist die derzeitige Problemkandidatin: Ashley Amegan. Die sonst so ruhige und entspannte 23-Jährige konnte bis vor Kurzem immer locker aus der Hüfte überzeugen. Doch seit einigen Wochen sorgt sich Heidi um die Modelanwärterin, denn ihre Leistungen werden schlechter und Ashley sticht nicht aus der Menge heraus. Dennoch sieht Heidi Potenzial – schließlich ist Ashley in den Top Ten!

Trotz der Ruhe um Ashley und wenig Screentime ist besonders die Fangemeinde auf Twitter riesig! Nach dem Sedcard-Shooting gewann Ashley die Herzen der Fans, denn sie sieht einfach natürlich schön aus. Allerdings stößt ihr kleiner Konflikt mit Konkurrentin Dascha einigen sauer auf – Ashley hatte Daschas Sprache als „vulgär“ bezeichnet.

Ashley ist ansonsten ruhig und besonnen – und sehr schlau. Sie studiert eigentlich Jura und doziert Englisch, Deutsch und Französisch an einer Universität! Ganz schön was im Köpfchen. Für die Zukunft möchte Ashley vor allem beweisen, dass sie beides unter einen Hut bekommt – Jura und Modeln. Bisher stehen die Chancen noch gut – schließlich sind nur noch neun Konkurrentinnen übrig! Ob sie dem Druck aber standhalten kann?

4. Ana Martinovic

Gute Leistungen, eine komplette Typveränderung und einen Job – die Voraussetzungen für Kandidatin Ana Martinovic könnten kaum besser sein! Dass die GNTM-Krone ihr größter Traum ist, merkt auch Heidi immer und immer wieder bei Anas Performance.

Die Fangemeinde hat Ana bereits ins Herz geschlossen. Sie ist die süße Maus der Staffel; die Strahlefrau. Mit ihrer positiven Art kann sie Fans und auch Kunden von sich überzeugen – den „Bauer Grünkraft“-Job bekommt Ana spielerisch leicht. Das verdankt sie neben ihrer blonden Mähne und dem hübschen Gesicht auch ihrer Authentizität!

Über Ana gibt es viele interessante und verrückte Facts. Eine Sache, die Fans überraschte, war Anas Anhänglichkeit an ihre Familie – bis sie 15 Jahre alt war, schlief sie noch im Bett ihrer Eltern! Außerdem kann sie ihre Fingerspitzen nicht berühren und hat Angst vor Ketchup. Dazu hat sie noch ein besonderes Talent: Ihre Vorderzähne wirken wie eine Wasserpistole!

5. Liliana Maxwell

Lange war Liliana Maxwell Heidis Sorgenkind – die 21-Jährige wirkte gelangweilt und beinahe schüchtern bei Shootings, verpeilte ihre Walks und benahm sich hinter den Kulissen wie die fieseste Kratzbürste. Ständig gab es Streit, der Kommentar „Ich werde deine Beine brechen“, der in einer der ersten Folgen an Konkurrentin Soulin geht, ist mittlerweile ein Meme.

Und doch konnte Liliana sich endlich aufrappeln! Die letzten paar Wochen zeigte sie mehr Einsatz bei den Shootings und auch bei den Walks wirkte sie selbstsicherer. Ein Traum für Heidi! Und nicht nur das – auch hinter den Kulissen hat Liliana sich zurückgezogen. Statt gereizt zu sein und jeden zu beleidigen, hat sie ihre Freundinnen – unter anderem Soulin – gefunden und ist friedlich wie eh und je. Eine sympathische Wendung, finden auch die Zuschauer.

Mittlerweile bringt Liliana die Zuschauer regelmäßig zum Lachen, sei es mit ihren feschen Sprüchen oder mit ihrer Verpeiltheit. Außerdem ist sie generell etwas verrückt – sie hat unter anderem panische Angst vor Spinnen und Hunden. Dazu kommt eine verrückte Leidenschaft: Socken! Sie kauft gern um die 70 Paare auf einmal. Wahnsinn!

6. Alex Mariah Peter

Sie ist die unangefochtene Fan-Favoritin: Alex Mariah Peter. Nicht nur sind die 1,86 Meter Körpergröße durchzogen von Perfektion, auch die inneren Werte sind nicht zu verachten. Ihr außergewöhnliches Gesicht, welches sie der koreanischen und südafrikanischen Herkunft ihrer Familie verdankt, sieht auf jedem Bild toll aus. Das findet auch Heidi – bisher musste Alex keinerlei Kritik einstecken.

Doch nicht nur Heidi ist ein Fan – die ganze Twitter-Gemeinde ist in sie verliebt! Regelmäßig zu den einzelnen Folgen tweeten die Fans Videos und Bilder von Alex, bezeichnen sie als Königin und weinen darüber, dass Alex heterosexuell ist. Auf Instagram hat Alex 153.000 Follower – nur Romina hat mehr!

Me on my wedding day when I know it’s not Alex #GNTM pic.twitter.com/0CVBmBXQ4S — p?l???? ?³²? (@chnminbabies) April 15, 2021

Eine Sache, die besonders bei den Fans positiv ankommt, ist Alex‘ Ehrlichkeit. Als es ans Tanztraining geht muss die 23-Jährige sich eingestehen, dass sie starke Selbstzweifel plagen, denn Alex lebt noch nicht lange als Frau und fühlt sich nicht immer weiblich. Dieser offene Umgang gefällt den Zuschauern besonders gut – und macht Alex zur perfekten Gewinnerin!

7. Romina Palm

Sie ist ruhig und dennoch auffällig: Blickfang Romina kämpft weiterhin fleißig um die Krone. Mit ihrem Ehrgeiz und besonders mit den knallroten Haaren überzeugt sie Heidi Woche für Woche erneut von sich. Außerdem ist sie ein Petite Model, mit ihren 1,68 Metern.

Auf sozialen Medien ist keine so erfolgreich wie Romina – sie führt die Liste mit den meisten Fans bei Instagram mit großem Abstand an! 373.000 Menschen schauen sich die Bilder der 21-Jährigen an und die Zahl steigt täglich. In dieser Sache kann niemand Romina das Wasser reichen! Allerdings war sie auch vorher bereits Influencerin, also ist da ein kleiner Bonus gegeben.

Sympathie konnte die junge Influencerin bisher damit sammeln, dass sie öffentlich mit ihren Problemen umgeht. Sie konterkariert den Schein, dass als Influencer alles perfekt ist und steht öffentlich dazu, wie sehr ihr dieser Druck geschadet hat. Das ging bis zu einer Lip-Filler-Sucht! Ihr Promifreund, Stefano Zarrella half ihr wieder auf die Beine!

8. Elisa Schattenberg

Lange unterschätzt und nun endlich als harte Konkurrenz wahrgenommen: Elisa Schattenberg hat es allen gezeigt! Anfangs war die Blondine immer eher im Hintergrund und fiel kaum auf. Ihre Leistungen waren gut, aber nicht herausragend. Das hat sich vor einigen Wochen radikal geändert – und plötzlich ist Elisa ganz weit oben auf Heidis Favoriten-Liste!

Die sozialen Medien sind entspannt, was Elisa betrifft. Sie hat ihre Fanbase aus über 50.000 Followern bei Instagram und auch auf Twitter gibt es kaum Negatives über die 21-Jährige zu sagen. Nur in der elften Folge tappt sie ins Fettnäpfchen, als sie Ashley bei Dascha verpetzt, anstatt mit Ashley direkt zu sprechen.

Elisa, nachdem sie ihren Part getan und zwei Mädels gegeneinander ausgespielt hat #gntm pic.twitter.com/e1iF430F5n — V? (@beautyfulJOON) April 15, 2021

Elisa ist eine Spielerfrau. Ihr Freund ist Kempes Tekiela und der hat bereits einen Marktwert von 125.000 Euro! Als krasses Gegenteil steht Elisa – die wollte früher nämlich mal nicht reich werden, sondern Putzfrau. Jetzt steht natürlich das Modeln an erster Stelle. Aber Putzen kann sie nebenbei sicherlich noch weiterhin.

9. Luca Vanak

Unauffällig ist wohl das beste Wort, um Luca Vanak zu beschreiben. In der ganzen Staffel bekam sie nur seltenst Screentime, da sie immer friedlich und ein bisschen langweilig wirkte. Ihre Leistung beeinflusste das aber kein bisschen – bis auf eine Ausnahme konnte Luca vor Heidi immer abliefern!

Auf sozialen Medien witzeln Fans noch immer, dass sie Luca nicht kennen. Bis heute sind sich viele sicher, dass sie zwischenzeitlich in die Sendung geschmuggelt wurde und nicht von Anfang an dabei war. Das ist natürlich Quatsch – und schön finden die Fans sie trotzdem.

In der Vergangenheit wurde Luca von ihren Freunden gemobbt. Von einem auf den anderen Tag sprach einfach niemand mehr mit ihr. Für die 19-Jährige traumatisch. Auf Twitter bekam sie großen Support von den Fans. Und ihre wenige Screentime muss auch gar nichts heißen – letztes Jahr belegte Kandidatin Sarah Posch den zweiten Platz, obwohl sie bis zum Finale kaum gezeigt wurde!

10. Yasmin Boulagh

Yasmin hat sich bereits einen GNTM-Titel gesichert – denn für Heidi und alle Gastjurorin gilt sie dieses Jahr als die Kandidatin mit den schönsten Beinen! Bisher musste sie kaum Kritik einstecken und überzeugte Woche für Woche!

Bei den Fans ist Yasmin ziemlich beliebt. Gerade anfangs kann sie sich einen riesigen Sympathiebonus sichern, als sie sich große Mühe gibt, mit der gehörlosen Kandidatin Maria zu kommunizieren. Außerdem ist sie in der Model-WG die Ruhe in Person; hatte noch nie irgendwelchen Beef mit anderen Kandidatinnen.

Yasmin, danke! Jetzt kann ich in Ruhe einschlafen, weil ich weiß, dass sich jemand bemüht hat Gebärdensprache zu lernen #GNTM pic.twitter.com/D2qVHtm5i0 — Vany.schreibt (@VSchreibt) February 4, 2021

Yasmin wurde bereits vor GNTM von einer berühmten Persönlichkeit entdeckt: Starfriseur Udo Walz sagte bei einem spontanen Treffen mit Yasmin voraus, dass diese mal bei Heidis Show dabei sein würde. Und er hat Recht behalten! Ein weiterer Fun Fact: Yasmin ist der weltgrößte Harry Potter Fan!

Eine geheime Liste hat bereits verraten, welche Mädels es bis ins Finale schaffen – den Spoiler lest ihr hier. „Germany’s Next Topmodel“ läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx. (AKo)