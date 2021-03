GNTM: Wer kann Heidi beim Sedcard-Shooting überzeugen?

GNTM: Wer kann Heidi beim Sedcard-Shooting überzeugen?

11.03.2021 18:06 Uhr

Nach dem berühmt berüchtigten Umstyling der letzten Folge, folgt nun nach alter „Germany's Next Topmodel“-Manier das Setcard-Shooting. Starfotograf Christian Anwander lichtet die Mädchen in schlichten Outfits und mit natürlichem Make-up ab, um ihre Persönlichkeit zum Vorschein zu bringen.

„Diese Fotos werden um die ganze Welt gehen.“ Heidi Klum macht deutlich, was die GNTM-Models beim Fotoshooting erwartet. In Body und Blazer stehen sie für ihre eigene Sedcard mit ihren neuen Looks vom Umstyling vor der Kamera von Christian Anwander. Bei einem Setcard-Shooting geht es schließlich nicht um auffallende Outfits, sondern um das Model selbst. Da bei der aktuellen Staffel Diversity und Personality im Fokus stehen, ist dieses Shooting besonders wichtig.

Die Setcard als Visitenkarte der Models

„Die Bilder sollen die Persönlichkeit der Mädchen repräsentieren. Damit stellen sie sich bei sämtlichen Kunden vor und gehen auf Castings. Es ist eines der wichtigsten Shootings“, erklärt der Fotograf. Und auch Modelchefin Heidi Klum schickt die Sedcard ihrer Meeedchen an zahlreiche Kunden, um sie während der Staffel für Jobs vorzustellen.

Professionalität steht an erster Stelle

Dass gerade jetzt jeder Schuss sitzen muss, erhöht bei Liliana (21, Rheda-Wiedenbrück) den Druck. Heidi bemängelte in den vergangenen Folgen häufig, dass die 21-Jährige nicht richtig bei der Sache sei und sich zu schnell ablenken ließe.

Dem möchte Liliana nun ein Ende setzen: „Ich muss konzentriert, fokussiert und professionell sein. Ich habe daran gearbeitet, meine Posen flüssiger zu machen und ich hoffe, dass Heidi das auch merkt.“

„Ich weiß, dass ich Persönlichkeit habe“

Den Druck dürfen sich die Mädels jedoch nicht anmerken lassen, schließlich sollen sie sich so natürlich wie möglich für die Kunden präsentieren. Miriam (24, Berlin) setzt beim Shooting auf Gelassenheit: „Ich werde heute ganz locker an die Sache rangehen. Ich kenne mich selbst ja sehr gut. Ich weiß, dass ich Persönlichkeit habe. Ich werde verschiedene Facetten zeigen und freue mich jetzt riesig aufs Shooting.“

Wie werden sich die Meeedchen schlagen?

Können die GNTM-Models Heidi Klum und Christian Anwander mit ausdrucksstarken Posen überzeugen? Und wer wird mit seiner Sedcard am Ende die meisten Jobs ergattern?

„Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.