GNTM: Wer versagt beim wichtigen Cover-Shooting?

Donnerstag, 16. Mai 2019 12:18 Uhr

Für Heidi Klums (45) GNTM-Anwärterinnen geht es heute um den Einzug ins Finale. Das Halbfinale hält für die Top 5 unter anderem ein tolles Cover-Shooting bereit, welches vor den Adleraugen von ‚Harper’s Bazaar‘-Chefredakteurin Kerstin Schneider (51), der heutigen Gastjurorin, stattfindet. Für die Models bedeutet dies, alles zu geben.

Als GNTM 2019 auf dem Cover

„Unser großes Halbfinale steht an. Nach 14 Wochen sind nur noch meine fünf besten Mädchen übrig“, sagt Heidi Klum. In Folge 15 von „Germany’s next Topmodel” kämpfen Alicija (19), Cäcilia (19), Sayana (20), Simone (21) und Vanessa (22) um den Einzug in die große GNTM-Finalshow. Wer am 23. Mai im Düsseldorfer ISS DOME über den Laufsteg schreiten möchte, muss sich diese Woche beim Cover-Shooting für die deutsche ‘Harper’s BAZAAR’ von seiner besten Seite zeigen. „Nur eines meiner Mädchen wird schon nächste Woche auf dem Magazincover in sämtlichen Läden stehen“, sagt Heidi Klum, „als ‚Germany’s next Topmodel‘ 2019.“

Der Druck steigt

Die GNTM-Top-Five blicken den letzten Herausforderungen vor dem Finale mit Spannung entgegen. Als Gastjurorin ist Kerstin Schneider an Heidi Klums Seite. Die Chefredakteurin der deutschen ‘Harper’s BAZAAR’ ist für das Cover-Shooting verantwortlich. Alicija : „Ich glaube, dass Kerstin Schneider sehr, sehr streng ist. Also, die weiß genau, was sie möchte und wie sie es umgesetzt haben möchte. Und dadurch ist der Anspruch sehr, sehr hoch.“ Sayana beschreibt die Woche allgemein als sehr emotional: „Wir wussten, dass es die letzte Etappe vor dem Finale und dass es das aller wichtigste Shooting in dieser Staffel ist.”

Doch Sayana stärkt sich mit positiven Gedanken: „Ja ich bin sehr, sehr aufgeregt, aber trotzdem sehr, sehr positiv. Ich habe gleich mega Spaß, dort mit dem Fotografen tolle Bilder herzustellen.“ Welche Topmodel-Anwärterin kann Heidi Klum und ihre Gastjurorin Kerstin Schneider beim Cover-Shooting überzeugen und schafft es mit ihrem Foto ins langersehnte Finale?

Das und vieles mehr heute, 16. Mai 2019 ab 20:15 Uhr auf ProSieben.