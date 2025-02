Keine klassische TV-Reunion „Golden Bachelor“-Finale: So verrät Franz Stärk, wie es weiterging

Franz Stärk hat seine Auserwählte gefunden. Wie ging es nach "Golden Bachelor" weiter? (wue/spot)

SpotOn News | 04.02.2025, 11:45 Uhr

Im Finale hat der erste deutsche "Golden Bachelor" seine Entscheidung getroffen. Auch ein Wiedersehen wird es geben - aber nicht so, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer es aus dem TV schon kennen.

Eine Reunion der Kandidatinnen und Kandidaten kennen Reality-Fans aus unterschiedlichsten TV-Formaten. Beim "Golden Bachelor" läuft das Ganze aber etwas anders ab als gewohnt. Es wird kein klassisches Wiedersehen geben, für Zuschauerinnen und Zuschauer ist der Spaß mit dem großen Finale trotzdem noch nicht vorbei.

"Golden Bachelor" im Podcast und bei YouTube

Deutschlands erster "Golden Bachelor" Franz Stärk (73) hat sich für seine Auserwählte entschieden. Im Finale ist über RTL+ ab dem heutigen 4. Februar zu sehen, wer das Herz des 73-Jährigen erobern konnte. Ein klassisches TV-Wiedersehen wird es nicht geben, ebenfalls über den Streamingdienst gibt es für Fans aber einen Nachschlag.

In "Aftershow – der Reality TV-Podcast" erzählen Stärk und die Kandidatin seines Herzens laut der Beschreibung der ebenfalls am 4. Februar veröffentlichten Folge, "wie ihre gemeinsame Reise ablief". Daneben wird natürlich auch angesprochen, ob sie sich denn heute in einer Beziehung befinden.

Zusätzlich hat der Sender angekündigt, dass es Stärk noch einmal auf YouTube zu sehen geben wird. "Wir haben da noch etwa Weiteres für euch…", informiert RTL die Fans auf dem Instagram-Kanal der Show. "Auch nach der letzten Rose gibt es Redebedarf", teasert der Sender an. Dem Beitrag zufolge soll dort am Dienstag um 18 Uhr ein weiterer Inhalt veröffentlicht werden. Es gehe "am 4.2. gegen 18 Uhr ein Wiedersehen des finalen Rosen-Paars auf unserem YouTube-Kanal online", erklärt eine Sprecherin gegenüber der Webseite "TVMovie.de".

Wer das Streamingangebot RTL+ nicht nutzt, muss auf den "Golden Bachelor" nicht verzichten. Seit dem 26. Januar gibt es die Folgen der Staffel immer sonntags um 19:05 Uhr bei RTL.