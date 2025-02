Beziehungsstatus in Podcast offenbart „Golden Bachelor“: Franz Stärk und Sylvia sind kein Paar mehr

Franz Stärk und seine Sylvia sind kein Paar mehr. (dr/spot)

SpotOn News | 04.02.2025, 16:53 Uhr

Die Liebe hielt nicht: Ein Jahr nach den Dreharbeiten haben "Golden Bachelor" Franz Stärk und seine Auserwählte Sylvia in einem Podcast enthüllt, dass sie kein Paar mehr sind.

Das erste große Liebesabenteuer des deutschen "Golden Bachelor" ist gescheitert. Ein Jahr nach den Dreharbeiten haben Franz Stärk (73) und seine TV-Auserwählte Sylvia (62) in einem RTL-Podcast enthüllt, dass aus ihnen kein Paar geworden ist. Dabei hatte besonders der 73-Jährige zunächst große Gefühle für die Kandidatin entwickelt.

Während Stärk im "Aftershow – der Reality TV-Podcast" offen zugibt, sich während der Dreharbeiten in Sylvia verliebt zu haben, waren ihre Gefühle von Beginn an anders gelagert. "Ich hatte Gefühle für dich, aber das waren andere Gefühle, als dass ich sagen würde, ich war verliebt", gesteht die 62-Jährige in dem Gespräch. Sie sei generell sehr vorsichtig damit, starke Gefühle zu entwickeln und sage die drei magischen Worte nicht sehr häufig.

Freundschaftliches Ende

Interessanterweise war keiner der beiden aus eigenem Antrieb zu der Kuppelshow gekommen. Wie sie im Podcast enthüllen, wurde Stärk von seinem Sohn überredet, während bei Sylvia zwei Freundinnen die treibende Kraft waren. Ihre Entscheidung zur Teilnahme wurde auch vom Tod ihres vorherigen Partners beeinflusst. "Das Leben kann ganz schnell vorbei sein", erklärt sie ihre damalige Motivation.

Auch wenn die große Liebe ausblieb, bereuen beide ihre Teilnahme nicht. "Es war eine tolle Reise", sind sich Stärk und Sylvia einig. Statt einer romantischen Beziehung verbindet die beiden heute eine tiefe Freundschaft. "Man könnte nicht sagen, wir seien jetzt ein Paar, dafür hat es nicht gereicht", fasst der "Golden Bachelor" den aktuellen Stand zusammen. Eine Einschätzung, die seine TV-Auserwählte im Podcast bestätigt: "Wir sind kein Liebespaar. Man kann eine Liebe nicht aus dem Boden stampfen."