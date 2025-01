Interview in Talkshow „Golden Bachelor“ Franz Stärk: Wie ging die Liebessuche für ihn aus?

Franz Stärk verteilt derzeit als "Golden Bachelor" Rosen. (jom/spot)

SpotOn News | 18.01.2025, 11:20 Uhr

Franz Stärk ist derzeit bei RTL+ als "Golden Bachelor" auf der Suche nach einer Frau an seiner Seite. In einer Talkshow hat er jetzt einen Ausblick darauf gegeben, wie die Datingshow für ihn endete.

Franz Stärk (73) ist aktuell als "Golden Bachelor" (immer dienstags eine neue Folge auf RTL+) zu sehen. Dabei buhlen Ü-60 Single-Damen um sein Herz. Ab 26. Januar wird die Datingshow dann jeweils auch sonntags ab 19:05 Uhr linear bei RTL ausgestrahlt. Bei seinem Auftritt in der Talkshow "3nach9" hat der Rosenkavalier nun über seine Erfahrung in dem Datingformat berichtet und Details zum Ausgang der Sendung ausgeplaudert.

Video News

Sein Sohn, mit dem er ein sehr enges Verhältnis pflege, habe die Produktionsfirma auf ihn aufmerksam gemacht, berichtet Franz Stärk über die Hintergrundgeschichte zu seiner Teilnahme. "Er dachte, der Papa muss nochmal unter die Haube. Der könnte doch nochmal eine Frau gebrauchen. Er meinte, da gäbe es ein Format, das genau das Richtige für mich wäre." Sein Sohn habe ihn gefragt, ob er ihn anmelden dürfe, was Stärk bejaht habe. Der Anruf der Produktion sei überraschend gekommen. Es sei ein Casting gefolgt, zu dem unter anderem ein einstündiger Videocall und ein Gespräch in Köln gehörte.

Bei den Dreharbeiten auf Kreta sei er dann auf 18 Frauen getroffen, was zunächst einmal "nicht schön" gewesen wäre, erzählt der Rosenkavalier weiter. "Es war herausfordernd und so surreal." Das erste Kennenlernen, bei dem die Damen in einer Limousine vorfuhren und nach einem kurzen Smalltalk mit dem "Golden Bachelor" die Villa betraten, sei "sehr anstrengend" gewesen. "Ich glaube, ich habe da zweieinhalb Stunden gestanden."

Auch die Entscheidungsfindung, welche der Frauen die Sendung verlassen müsse, sei "grotesk" und "gruselig". Es seien alles top Frauen gewesen, "empathische und hochinteressante Frauen mit Lebensgeschichten […] Für wen man sich da entscheidet, ist mir sehr schwergefallen." Dass die ausgeschiedenen Frauen verletzt und gedemütigt gewesen seien, wolle er nicht ausschließen, jedoch habe er dies nicht so erfahren. "Die Frauen, die gehen mussten, die sind mit den anderen Frauen und mit mir nicht mehr in Kontakt gekommen. Viele haben auch für meine Situation Verständnis gehabt."

"Golden Bachelor" spricht über Beziehung

Dass er in dem Datingformat eine Frau für sich finde, habe er als "möglich" angesehen, jedoch habe sein Fokus darauf gelegen, "Menschen kennenzulernen. Mal an einer Produktion teilzunehmen. Zu gucken, was die Frauen für Lebenserfahrungen haben und mit ihnen in den Austausch zu kommen. Wenn dann noch die Kirsche auf der Torte kommt und ich mich verliebe, dann ist das eine tolle Sache", so Stärk.

Auf die Frage von Gastgeber Giovanni di Lorenzo (65), ob er sich letztlich verliebt habe, erklärt der "Golden Bachelor": "Mit dem Verliebtsein in Bezug auf die Frauen darf ich nichts sagen." Aber er habe sich für jemanden entschieden, verrät Franz Stärk. Ob dies jemand sei, der in seinem Leben noch eine Rolle spiele und ob es noch eine Beziehung gebe, beantwortete der "Golden Bachelor" ebenfalls mit "Ja". Ob es eine Beziehung sei, die ihn noch hoffnungsfroh stimme, wollte der 73-Jährige nicht beantworten.