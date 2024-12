Im Vorabendprogramm „Golden Bachelor“ soll Ende Januar ins Free-TV kommen

Franz Stärk sucht als "Golden Bachelor" auf Kreta unter 18 Frauen die große Liebe. (ae/spot)

SpotOn News | 31.12.2024, 12:24 Uhr

Die erste deutsche "Golden Bachelor"-Staffel ist bislang nur online bei RTL+ zu sehen. Doch Ende Januar soll sie auch im Free-TV gezeigt werden. Dafür hat der Kölner Privatsender einen ungewöhnlichen Sendeplatz ausgewählt.

Während in der sechsten Ausgabe von "Golden Bachelor", die ab 31. Dezember bei RTL+ abrufbar ist, gerade der erste Kuss gefallen ist, gibt es Neuigkeiten, wie auch Fernsehzuschauer bald in den Genuss der ersten deutschen Senior-Bachelor-Staffel kommen können. Nachdem das Format Anfang Dezember auf dem Streamingportal des Senders gestartet ist, soll es ab Ende Januar auch ins Free-TV kommen. Wie das Branchenportal "DWDL.de" berichtet, ist die Liebessuche von Frank Stärk (73) dann im Vorabendprogramm zu sehen.

Von der Primetime in den Vorabend

Das stellt einen ungewöhnlichen Sendeplatz für den Ableger des "Bachelor"-Universums dar. Bisher liefen die Ausgaben der Rosen-Datingshow immer abends. Laut "DWDL.de" wird die Senioren-Staffel ab dem 26. Januar jeweils sonntags ab 19:05 Uhr gezeigt. Geplant seien elf Folgen auf dem jetzigen Sendeplatz der NFL-Football-Spiele.

Bei RTL+ erscheint seit 3. Dezember immer dienstags eine neue Folge. In der jüngsten Silvester-Episode ging es erstmals zur Sache: Frank Stärk, der sich als erster Ü60-Rosenkavalier in Deutschland auf die Suche nach der richtigen Frau begeben hat, erlebt seinen ersten Kuss in der Show. "Wenn man sich mag, darf man das ruhig mal zeigen", findet er dazu und schwärmt nach dem aufregenden Date mit Hubschrauber-Flug und romantischem Sonnenuntergang: "Es hat gefunkelt, es hat geknistert." Ob Lise schließlich auch die letzte Rose ergattern kann, muss sich noch zeigen. Insgesamt buhlen in der Sendung 18 Frauen über 60 um Stärk. Die Dreharbeiten fanden auf der griechischen Insel Kreta statt.