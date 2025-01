Nominierungen und mehr Golden Globe Awards 2025: Alle Details zur Preisverleihung

Selena Gomez, Ariana Grande und Timothée Chalamet (v.l.) zählen zu den Nominierten der Golden Globes. (paf/spot)

SpotOn News | 05.01.2025, 18:15 Uhr

Am Sonntagabend (5. Januar) steht die Verleihung der Golden Globes an. Zum 82. Mal werden die besten Filme und Schauspieler ausgezeichnet. Doch welche stehen 2025 im Fokus? Alle Details zur Preisverleihung.

Die Golden Globes läuten auch dieses Jahr in Los Angeles die Award-Saison ein. Die prestigeträchtige Preisverleihung findet am Sonntagabend (5. Januar) bereits zum 82. Mal statt. Einige Filme und Schauspieler können auf besonders viele Auszeichnungen hoffen. Doch auch schon vor dem Event feierten die Hollywoodstars auf einer Party.

"Emilia Pérez" als großer Favorit

Die meisten Nominierungen erhielt der Spielfilm "Emilia Pérez" mit Selena Gomez (32) in der Hauptrolle. Zehn Preise könnte Jacques Audiards (72) Werk abräumen, darunter für den besten Film in der Kategorie "Komödie/Musical". Mit sieben Nominierungen liegt das Nachkriegsdrama "Der Brutalist" hinter dem Film. Gute Chancen auf einen Golden Globe kann sich auch Edward Bergers (54) Thriller "Konklave" ausrechnen. In sechs Kategorien könnte er sich behaupten.

Die Musicalverfilmung "Wicked", die erst kürzlich zur erfolgreichsten Musicaladaption aufstieg, wurde viermal nominiert. Während Cynthia Erivo (37) zur besten Hauptdarstellerin im Bereich "Komödie/Musical" gekürt werden könnte, kämpft Ariana Grande (31) um den Preis als beste Nebendarstellerin. Über diesen könnten sich jedoch auch die "Emilia Pérez"-Stars Selena Gomez und Zoe Saldaña (46) freuen. Erivo hat ebenso namhafte Konkurrenz: Ins Rennen um den Titel der besten Hauptdarstellerin in einer Komödie oder einem Musical gehen unter anderem Zendaya (28,"Challengers") und Demi Moore (62, "The Substance").

Wird "Rentierbaby" zur besten Miniserie gekürt?

Als "Bester Hauptdarsteller – Drama" könnte Timothée Chalamet (29) für das Bob-Dylan-Biopic "A Complete Unknown" oder "Konklave"-Star Ralph Fiennes (62) hervorgehen. Als Favorit wird jedoch Adrien Brody (51) für seine Leistung in "Der Brutalist" gehandelt. Keine Nominierungen erhielt Paul Mescal (28), der die Hauptrolle in "Gladiator II" übernahm. Dagegen befindet sich Co-Star Denzel Washington (70) unter den Anwärtern für den Preis als bester Nebendarsteller.

Die Golden Globes richten den Blick neben Filmen auch auf TV-Serien. Mehrfach nominiert sind die Shows "The Bear", "Only Murders in the Building", "The Penguin" und "Shogun". In der Kategorie "Beste Miniserie" treten die beliebten Shows "Rentierbaby" und "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" an.

Übertragung in Deutschland?

Die Golden Globes werden am heutigen Sonntag im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles verliehen. Nachdem der US-Komiker Jo Koy (53) im vergangenen Jahr die Moderation übernahm, präsentiert 2025 die Stand-up-Comedienne Nikki Glaser (40) die Award-Show. Glaser ist die erste Frau, die ohne einen weiteren Host durch den Abend führt.

Die Preisverleihung ist in den USA auf dem Sender CBS zu sehen. Auch der Streaminganbieter Paramount+ überträgt die Veranstaltung in Übersee. Ob die Übertragung des Streamingdienstes auch für Abonnenten in Deutschland verfügbar ist, ist unklar.

Die offizielle Live-Pre-Show am roten Teppich wird von "Entertainment Tonight"-Korrespondentin Rachel Smith und "Variety Senior Culture and Events"-Editor Marc Malkin moderiert. Der Livestream der Pre-Show wird um 18:30 Uhr EDT (Eastern Daylight Time)/3:30 Uhr PDT (Pacific Daylight Time) auf den digitalen Plattformen von "Variety" beginnen.

Party und Preisverleihung vor den Golden Globes

Für einige Schauspieler gab es schon vor der Award-Zeremonie Grund zu feiern. Auf der "Golden Gala" konnte sich Viola Davis (59) am 3. Januar über den Cecil B. DeMille Award für besondere Leistungen im Film freuen. Ted Danson (77) wurde mit dem Carol Burnett Award präsentiert. Neben den Preisträgern sollen auch Hollywood-Größen wie Meryl Streep (75) und Jane Fonda (87) auf der Feier anwesend gewesen sein, wie Medien unter Berufung auf die Veranstalter berichteten.