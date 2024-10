Seit 1983 mit Kurt Russell liiert Goldie Hawn: Sex ist das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung

Goldie Hawn und Kurt Russell bei einer Charity-Veranstaltung ihrer Stiftung. (rho/spot)

SpotOn News | 01.10.2024, 23:31 Uhr

Lachen, Sex und kleine Geheimnisse: Der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung ist laut Goldie Hawn keine Hochzeit, sondern ein intaktes Intimleben.

Was das Geheimnis ihrer mehr als 40-jährigen Beziehung ist? Jedenfalls kein Trauschein. Den brauchen Goldie Hawn (78) und Kurt Russell (73) nicht. Die Schauspielerin hat jetzt verraten, dass "guter Sex" der Schlüssel sei.

Seit 1983 ist das Schauspielerpaar liiert, hat einen gemeinsamen Sohn. Mit dem amerikanischen Nachrichtenportal "E! Online" hat Goldie Hawn über ihr Patentrezept für eine funktionierende Partnerschaft gesprochen: "Du musst guten Sex haben. Weil Sex etwas ist, das dich verbindet und mehr Zugehörigkeit schafft."

Am Rande einer Wohltätigkeitsveranstaltung ihrer "Goldie Hawn Foundation", deren Erfolg sie stolz auf ihrem Instagram-Account teilt, plauderte sie aus dem Nachtschränkchen: "Menschen, die gesunde sexuelle Beziehungen haben, halten in der Regel viel länger durch [Anm. der Red.: in einer Beziehung]. Aber es ist nicht allein wegen des Aktes, es ist wegen der Wärme und Intimität, die es schafft."

"Du musst aber nicht alles teilen"

Außerdem scherzte Hawn bei dem Event, das das 20-jährige Bestehen des Stiftungsprogramms "MindUP" für psychische Gesundheit würdigte: "Man muss auch gelegentlich nett zueinander sein. […] Lachen wir zusammen? Teilen wir bestimmte Dinge? Du musst aber nicht alles teilen. Ich denke, wir haben viele Erwartungen an Beziehungen, letztlich muss man die Person mögen. Das ist sehr wichtig."

Kurt Russell, der seine Lebensgefährtin zusammen mit deren Tochter Kate Hudson (45, aus einer Beziehung zu dem Musiker Bill Hudson) zu der Veranstaltung begleitet hat, fügte hinzu, dass die meisten Langzeitpaare eine bestimmte Sache gemeinsam hätten: "Das ist, dass ihr nach so vielen gemeinsamen Jahren so ziemlich alles erlebt haben werdet, was es gemeinsam zu erleben gibt. Alle Höhen und Tiefen…". Abschließend schwärmte er: "Ich liebe die Tatsache, dass wir uns getroffen haben. Wir sind immer noch gerne zusammen."