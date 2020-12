06.12.2020 10:25 Uhr

Goldie Hawn träumt von Film mit ihrer berühmten Familie

Goldie Hawn und Kurt Russell würden gerne einen Film drehen, in dem ihre ganze Familie zu sehen ist.

Die beiden Stars sind zum ersten Mal seit dem gemeinsamen Auftritt im Film „Overboard“ von 1987 in „Christmas Chronicles 2“ wieder auf der Leinwand vereint. Dennoch möchte das Paar, das bereits seit 1983 zusammen ist, auch gerne mal einen Film drehen, in dem die ganze Familie zu sehen ist.

„Sie sind alle talentiert“

Goldie Hawn hat mit ihrem Ex-Mann Bill Hudson die Kinder Kate und Oliver Hudson und mit Kurt den gemeinsamen Sohn Wyatt Russell. Auch die drei Nachkommen sind Schauspieler und könnten mit ihren Eltern durchaus einmal gemeinsam vor die Kamera treten.

Auf die Frage, ob sie einen Film mit der Familie machen wolle, erzählte Goldie nun dem ‚HELLO!‘-Magazin: „Wir haben tatsächlich darüber nachgedacht und die Idee bringt uns zum Lachen. Ich würde gerne etwas mit meinen Kindern machen und dann sind da noch die Enkelkinder. Sie sind alle so talentiert, also gibt es die Möglichkeit, eines Tages einen Film mit der ganzen Familie zu machen. Wir werden sehen.“

Enkelkinder sehen Weihnachtsfilm

Der 75-jährige Star hat es genossen, „Christmas Chronicles 2“ zu drehen – in dem sie Mrs. Claus spielt, die Frau von Kurt Russells Weihnachtsmann – weil sie weiß, dass ihre sechs Enkelkinder den Film sehen werden. Sie erklärte: „Wir haben sechs Enkelkinder und der ganz Kleine ist natürlich noch nicht so drin, aber die anderen Kleinen lieben es. Ich liebe den Gedanken, dass sie eines Tages andere Filme mögen könnten, die Kurt und ich gedreht haben, aber im Moment macht es Spaß, dass sie diesen Film schauen und zur Schule gehen in dem Wissen, dass ihre Freunde ihn auch gesehen haben.“ (Bang)