06.12.2020 13:41 Uhr

„Goodbye Deutschland“: Auswanderer Michael Mayer tot

Nach Jens Büchners tragischem Tod im Jahr 2018 ist nun ein weiterer "Goodbye Deutschland"-Auswanderer plötzlich verstorben: Michael Mayer schied am vergangenen Freitag überraschend aus dem Leben.

Das teilte auch „Goodbye Deutschland“ auf seiner Instagram-Seite in Form rührender Trauerworte mit. Unter anderem heißt es da: „Diese Nachricht stimmt uns sehr traurig. Am Freitag ist Griechenland-Auswanderer Michael Mayer gestorben.“.

Sie betrieben ein Gästehaus auf Korfu

Vor sieben Jahren wanderte Michael gemeinsam mit seinem Freund Jens nach Griechenland auf die Insel Korfu aus, um dort ein Gästehaus zu eröffnen. Nebenbei legte der 58-Jährige auch Karten und gab Lebensberatungen. Mit ihrem Guesthouse Villa Micha Sonnenschein erlebte das Paar viele Höhen und Tiefen und die Zukunft nun ohne seinen Partner zu verbringen, schmerzt Jens zutiefst, wie er auf Instagram von seiner Facebook-Seite zitiert wird.

„Irgendwann bin ich wieder bei Dir“

„In Liebe gekommen und in Liebe gegangen. Ich habe dich sehr geliebt mein Freund. Vergangene Nacht warf mein Leben voll aus der Bahn. Gute Nacht sagte ich zu Dir. Es war alles wie immer. Am Nachmittag warst Du schon oben und schautest auf mich herab, ehe ich realisierte das es Dich nicht mehr gibt. Ich bin unendlich traurig und empfinde eine Leere in mir, die ich seit Dir nicht mehr kannte. Bedingungsloses Vertrauen und die vielen anderen Kleinigkeiten machten uns zu etwas ganz Besonderem. Ich bleibe hier in meinem Schmerz und hoffe das deine Seele strahlt. Irgendwann bin auch ich wieder bei Dir und wir fangen von vorne an. Lebe wohl mein Freund“.

Todesursache noch unklar

Zu dem Beitrag veröffentlichte Michaels Freund eine Reihe von Fotos, die die beiden während sonniger und schöner Zeiten auf Korfu zeigen, unzertrennlich und sehr glücklich. 2012 hatten Micha und Jens den Entschluss gefasst, Deutschland den Rücken zu kehren und ein neues Leben auf Korfu zu beginnen. Nun endete die gemeinsame Zeit auf traurige Weise. Bisher sind die Gründe von Michaels Tod noch ungeklärt.