Sie teilt ihre Diagnose auf Instagram „Goodbye Deutschland“-Star Peggy Jerofke hat Hautkrebs

Peggy Jerofke mit ihrem Partner Steff Jerkel bei einem gemeinsamen Auftritt. (hub/spot)

SpotOn News | 03.02.2025, 14:37 Uhr

Schock für "Goodbye Deutschland"-Star Peggy Jerofke: Die Verlobte von Steff Jerkel ist an weißem Hautkrebs erkrankt, wie sie auf Instagram verrät.

Bei "Goodbye Deutschland"-Star Peggy Jerofke (48), der Partnerin von Steff Jerkel (54), ist weißer Hautkrebs diagnostiziert worden. Das hat die 48-Jährige auf Instagram mit ihren Followern geteilt. Dort verrät sie in ihren Storys mit einem Video, dass sie in zwei Tagen deshalb eine Operation habe.

Jerofke zeigt darin auch die Stelle bei ihrem Schlüsselbein, die betroffen ist. Bei dem Eingriff werde ein Schnitt von ungefähr fünf Zentimetern gemacht, "dann kommt das Ding raus", erklärt sie. Sie habe "ein bisschen Angst" vor dem Eingriff, und hoffe außerdem, dass sie hinterher am Schlüsselbein nicht "so eine riesengroße Narbe" habe.

"Das ist das Gefährliche"

In einem weiteren Bild zeigt Peggy Jerofke in ihren Storys noch einmal die Stelle auf der Haut unterhalb ihrer Schulter und schreibt dazu: "Das ist also weißer Hautkrebs, falls ihr sowas bei euch entdeckt." Außerdem fügte sie hinzu: "Sieht eigentlich recht unspektakulär aus, aber das ist das Gefährliche."

Auch Steff Jerkel meldet sich in einer Instagram-Story zu Wort und schreibt mit einem weinenden Emoji: "Leider hat es nun Peggy erwischt (Hautkrebs)." Weiter heißt es in seinem Post: "Für eine Frau natürlich nicht so schön, dort eine Narbe zu haben". Zudem verriet er, dass er zur Kontrolle gegangen sei und Peggy "eigentlich nur mal mit" sei: "So schnell geht es." Der 54-Jährige musste sich aufgrund der Diagnose weißer Hautkrebs gleich mehreren Operationen unterziehen.

Seit zehn Jahren ist das Paar bekannt

Die Lokalbetreiber Peggy Jerofke und Steff Jerkel wurden ab 2014 durch die VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" im TV bekannt. 1998 hatte sich das Paar in Arenal kennengelernt, 2009 wanderte es nach Mallorca aus und eröffnete dort ein Restaurant, auf das mehrere Lokale folgten. Gemeinsam zogen sie 2021 ins "Sommerhaus der Stars", 2023 trat Peggy Jerofke zum "Kampf der Realitystars" auf RTLzwei an und im Dezember 2023 gewann Steff Jerkel die zweite Staffel von "Das große Promi-Büßen" auf ProSieben. 2022 trennte sich das Paar kurzzeitig und feierte wenige Monate später ein Liebescomeback – inklusive Verlobung.