Stars Gordon Ramsay: Sein Restaurant ist ihm ‚zu vornehm‘

Gordon Ramsay - Taste for Cure gala 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2025, 14:00 Uhr

Gordon Ramsay erzählte, dass er in seinem gleichnamigen, mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant nur zweimal gegessen habe, da es ihm „zu vornehm“ sei.

Der 58-jährige Starkoch habe in 25 Jahren nur zweimal in seinem Restaurant Gordon Ramsay in Chelsea in West London gegessen, das im Jahr 2001 mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde.

Der Koch verriet, dass er das Erlebnis in seinem Restaurant „verdammt einschüchternd“ finde und Ramsay betonte, dass ein solches Niveau beim essen gehen einfach „nicht sein Stil“ sei. Gordon erhielt im Laufe seiner Karriere 17 Michelin-Sterne und erklärte in einem Gespräch im ‚The Savoy Originals‘-Podcast: „Es ist nicht mein Stil. Es ist mir zu vornehm. Klingt komisch, oder?“ Gordon koche jedoch weiterhin erstklassige Mahlzeiten zu Hause, auch für Oscar, seinen sechsjährigen Sohn, den er mit seiner Ehefrau Tana Ramsay hat. Tana sei jedoch nicht besonders begeistert davon, Gordon dabei zu erwischen, wie er für ihren Nachwuchs Michelin-Sterne-Dinner kocht: „Ich mache Würstchen mit Kartoffelpüree und gebackenen Bohnen, sodass es so aussieht wie Würstchen mit Kartoffelpüree und gebackenen Bohnen in einem Drei-Sterne-Restaurant.“