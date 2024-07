Familien-Tragödie Gospelband The Nelons: Drei Mitglieder sterben bei Flugzeugunglück

Wurde Opfer eines tragischen Unglücks: Die US-Gospelband The Nelons (tj/spot)

SpotOn News | 27.07.2024, 14:46 Uhr

In den USA zählten The Nelons zu den beliebtesten Gospelbands und waren unter anderem mehrfach für Grammys nominiert. Nun starben drei Mitglieder der aktuellen Besetzung bei einem Flugzeugabsturz.

In Deutschland sind The Nelons eher unbekannt, in den USA galt die bereits seit Ende der Siebzigerjahre aktive Familienband, zumindest bei christlich bewegten Gospel-Fans, als große Nummer. In stetig veränderten Konstellationen brachte die 1977 vom Familienpatriarchen Rex Nelon (1932-2000) gegründete Formation insgesamt mehr als 35 Alben auf den Markt und räumte mehrere Grammy-Nominierungen und zahlreiche weitere Auszeichnungen ab. Bei einem tragischen Flugzeugunglück kamen nun fast alle Mitglieder der Gruppe ums Leben.

Wie unter anderem "The Sun" berichtet, machten sich drei Mitglieder der aktuellen Bandbesetzung am Freitag gemeinsam mit Familienmitgliedern und Freunden in einem Privatjet auf den Weg zu einem Konzert in Alaska. Nur wenig später stürzte die Maschine jedoch aus bisher ungeklärten Gründen über dem US-Bundesstaat Wyoming ab, bei dem Unglück kamen alle sieben Insassen ums Leben. Zu den getöteten Bandmitgliedern zählen demnach Jason und Kelly Nelon Clark mit ihrer Tochter Amber Nelon Kistler.

Viertes Bandmitglied überlebte nur aus Zufall

Einziges verbliebenes The-Nelons-Mitglied ist nun Autumn Nelon Streetman, die ihre Anreise in einem anderen Flugzeug absolvierte und direkt nach ihrer Landung von der Tragödie erfuhr. Auf ihrem Facebook-Account postete die Sängerin dazu folgendes Statement: "Wie viele von Ihnen inzwischen gehört haben, waren mein Vater und meine Mutter, Jason und Kelly Nelon Clark, zusammen mit meiner Schwester Amber und meinem Schwager Nathan sowie unseren lieben Freunden Melodi Hodges, Larry und Melissa Haynie am Freitag in einen tragischen Flugzeugabsturz verwickelt. Vielen Dank für die Gebete, die bereits für mich, meinen Mann Jamie und unser baldiges Baby sowie für Jasons Eltern, Dan und Linda Clark, gesprochen wurden. Wir sind Ihnen dankbar für Ihre Gebete, Ihre Liebe und Ihre Unterstützung in den kommenden Tagen."