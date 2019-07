„Gossip Girl“: Das sagt Chace Crawford zu einem Comeback

Sonntag, 21. Juli 2019 10:13 Uhr

Chace Crawford wäre für ein ‚Gossip Girl‘-Comeback zu haben. Der Schauspieler schaffte dank seiner Rolle des Nate Archibald den Durchbruch. Gerade sorgte die Neuigkeit für Aufregung, dass die Drama-Serie zurück auf die TV-Bildschirme kommt.

Laut dem Streamingdienst HBO Max soll sie von einer „neuen Generation“ Teenager handeln sowie die neue Realität dank Social Media miteinbeziehen (wir berichteten). Ob die Stars der ursprünglichen Serie – neben Chace unter anderem Blake Lively, Ed Westwick, Penn Badgley und Leighton Meester – wieder mit an Bord sein werden, ist noch nicht bekannt. Gegenüber dem britischen ‚OK!‘-Magazin erklärt der Frauenschwarm jedoch bereits jetzt: „Wenn es auf die richtige Art und Weise gemacht wird, bin ich offen dafür.“

Die besten Freunde bei „Gossip Girl“ gefunden

Auch sieben Jahre nach dem Ende der Serie hat der Darsteller noch immer Kontakt zu seinen ehemaligen Kollegen. „Ich habe einige meiner allerbesten Freunde kennengelernt und wir stehen so viel in Kontakt wie wir können, wenn wir alle an verschiedenen Orten sind“, berichtet er. „Ich sehe Ed, wenn ich in London bin und ich schreibe Blake Nachrichten. Sie ist die Beste. Sie ist so charismatisch, wunderschön und stark.“

Auch von dem Ehemann der Blondine zeigt sich von Chace begeistert: „Ich habe Ryan [Reynolds] kennengelernt – er ist so ein toller Kerl. Sie haben so viele Kinder!“ Obwohl der 33-Jährige ‚Gossip Girl‘ viel zu verdanken hat, zeigt er sich frustriert darüber, dass er bis heute oft nur als Nate wahrgenommen wird. „Ich finde es sehr süß, wenn Fans zu mir kommen und ich empfinde viel Dankbarkeit. Aber als Schauspieler will ich losbrechen davon, nur Nate zu sein“, klagt er.