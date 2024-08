Hochzeit in Italien „Gossip Girl“-Star Ed Westwick hat geheiratet

Ed Westwick und Amy Jackson haben in Italien den Bund fürs Leben geschlossen. (lau/spot)

SpotOn News | 25.08.2024, 18:01 Uhr

"Gossip Girl"-Star Ed Westwick und Amy Jackson haben den Bund fürs Leben geschlossen. Auf Instagram teilte der Schauspieler bezaubernde Bilder des Brautpaares.

Schon am Freitag stimmte "Gossip Girl"-Star Ed Westwick (37) seine knapp elf Millionen Follower auf Instagram auf seine bevorstehende Hochzeit ein. Der Schauspieler postete Bilder, die ihn mit Partnerin Amy Jackson (32) im Privatjet auf dem Flug nach Italien zeigten. "Lass uns heiraten, Baby!", kommentierte er den Beitrag. Jetzt ist das Paar offenbar vor den Traualtar getreten und hat sich das Jawort gegeben. Das zeigt ein erneuter Instagram-Post des Schauspielers.

"Gossip Girl"-Star Ed Westwick hat "Ja" gesagt

Westwick teilte am 25. August ein Bild von seiner Braut und sich selbst als Frischvermählte. Der Schauspieler trägt darauf ein weißes Jackett samt weißen Hemd und schwarzer Hose. Jackson bezaubert in einem trägerlosen Kleid von schlichter Eleganz in strahlendem Weiß und mit ausladender Schleppe. Sie hält einen Blumenstrauß aus weißen Rosen in der Hand. Auch der Bräutigam trägt angesteckt eine Rose. "Die Reise hat gerade erst begonnen", heißt es im Begleittext, gefolgt von einem Ring-Emoji.

Jackson und Westwick hatten ihr Hochzeitswochenende an der italienischen Amalfiküste zunächst mit einem Dinner für Freunde und Familie eingeläutet. Seit dem Jahr 2021 sind die zwei Schauspieler liiert. Im Januar 2024 hielt der "Gossip Girl"-Star auf einer Hängebrücke vor schneebedeckten Bergen im Schweizer Ort Gstaad um die Hand seiner Partnerin an. Jackson bringt ihren Sohn Andreas, kurz Dre, mit in die Ehe, der aus ihrer Beziehung mit einem britischen Unternehmer stammt.

In der legendären Teenie-Serie "Gossip Girl" verkörperte Westwick von 2007 bis 2012 in insgesamt 117 Episoden die Figur Chuck Bass.