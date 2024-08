"Lass uns heiraten, Baby!" „Gossip Girl“-Star Ed Westwick läutet Hochzeitswochenende ein

Ed Westwick und Amy Jackson sind seit drei Jahren ein Paar. (paf/spot)

SpotOn News | 23.08.2024, 16:34 Uhr

Es wird ernst für Ed Westwick: Der "Gossip Girl"-Star und seine Verlobte Amy Jackson starten ihr Hochzeitswochenende in Italien. "Lass uns heiraten, Baby!", kommentiert der Schauspieler eine Bilderreihe auf Instagram.

Ed Westwick (37) und Amy Jackson (32) läuten ihr Hochzeitswochenende ein. Der "Gossip Girl"-Star hat auf Instagram eine Bilderreihe von ihrer Reise nach Italien und den ersten Feierlichkeiten veröffentlicht. "Lass uns heiraten, Baby!", kommentierte er den Beitrag.

Privatjet-Reise und italienischer Abend

Das Paar reiste mit seiner Familie und Freunden in einem Privatjet an. Wie ein Bild in seiner Instagram-Story verrät, werden sich die beiden an der Amalfiküste das Jawort geben. Wann genau die Hochzeitszeremonie stattfinden wird, ist nicht bekannt.

Gefeiert wird auch schon im Vorfeld ausgiebig. "Wir haben einen kleinen entspannten Pizza- und Pasta-Abend gemacht, um unsere Familie und die Hochzeitsgesellschaft zu begrüßen", erklärte Ed Westwick in seinem Post weiter. Bilder von der Party zeigen seine Verlobte in einem langen, hochgeschlossenen Kleid mit Spitzenärmeln und Spitzenrock sowie wie einem weißen Haarreif. Ihr zukünftiger Ehemann wählte für das Event am Abend eine Kombination aus einem gestreiften Hemd und einer beigen Hose. Sowohl die Temperaturen als auch die Stimmung seien perfekt gewesen, schwärmte der Schauspieler.

Hochzeit kommt drei Jahre nach ihrem Kennenlernen

Westwick und Jackson kamen 2021 zusammen. Im Januar 2024 hielt der Schauspieler auf einer Hängebrücke vor schneebedeckten Bergen im Schweizer Ort Gstaad um die Hand seiner Partnerin an. Jackson bringt ihren Sohn Andreas, kurz Dre, mit in die Ehe, der aus ihrer Beziehung mit einem britischen Unternehmer stammt.