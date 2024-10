Mit Ehefrau Amy Jackson „Gossip Girl“-Star Ed Westwick wird erstmals Vater

Ed Westwick und Amy Jackson heirateten im August. (paf/spot)

SpotOn News | 31.10.2024, 15:57 Uhr

"Gossip Girl"-Star Ed Westwick und Amy Jackson werden erstmals gemeinsam Eltern. Das Ehepaar machte auf Instagram die Schwangerschaft der Schauspielerin öffentlich. Erst vor zwei Monaten gaben sie sich das Jawort.

"Gossip Girl"-Star Ed Westwick (37) und Schauspielerin Amy Jackson (32) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die frohe Nachricht teilte das Ehepaar in einem gemeinsamen Instagram-Post. In der Bilderreihe ist Jacksons Babybauch unter einem weißen Satinkleid deutlich sichtbar. Auf dem ersten Bild berührt Westwick sanft ihren Bauch und zieht sie an sich, während er ihr lächelnd einen Kuss auf die Wange gibt.

"Gossip Girl"-Co-Star teilt ihre Freude

Ein weiteres Foto verdeutlicht das Babyglück: Der Schauspieler kommt aus dem Strahlen nicht heraus, als er den Bauch seiner Frau berührt. Weitere Schnappschüsse zeigen Jackson, wie sie barfuß mit Westwick über eine Wiese läuft. Der für seine Rolle als Chuck Bass in der Serie "Gossip Girl" bekannte Schauspieler wählte für die Fotostrecke ein legeres Outfit. Westwick trug ein weißes Shirt und eine schwarze Jeans, zu der er braune Boots kombinierte.

Während das Paar den Beitrag unkommentiert ließ, finden sich unter dem Post zahlreiche Glückwünsche. Auch "Gossip Girl"-Darstellerin Kelly Rutherford (55) freute sich in Form von zwei roten Herzchen mit Westwick und Jackson. Die beiden besuchten am Mittwochabend (30. Oktober) die Eröffnung eines Geschäfts des Modelabels Vuori, zu dem sie ihre Follower in ihrer Story mitnahmen. Auf den Fotos versteckte Jackson ihren Babybauch unter einem langen Mantel, zu dem sie ein Top mit tiefem Ausschnitt und eine schwarze Hose trug.

Baby-News kommt zwei Monate nach der Hochzeit

Das Paar heiratete erst vor rund zwei Monaten. Die beiden gaben sich Ende August an der italienischen Amalfiküste das Jawort. Ihre Hochzeit feierten sie auf dem Anwesen einer Burg aus dem 16. Jahrhundert, wie sie auf Social Media teilten. Jackson hüllte sich für den großen Tag in ein schlichtes, trägerloses Kleid in Weiß mit langer Schleppe. Westwick sah in seinem weißen Jackett und Hemd sowie einer schwarzen Hose ebenso elegant aus.

Jackson brachte ein Kind mit in die Ehe. Ihr Sohn Andre, kurz Dre, stammt aus ihrer Beziehung mit einem britischen Unternehmer. Seit 2021 ist sie mit Westwick liiert, der ihr im Januar 2024 in der Schweiz einen Heiratsantrag machte.