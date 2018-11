GQ-Magazin: Das sind die Strahlemänner des Jahres 2018

Freitag, 9. November 2018 09:06 Uhr

Die deutsche Ausgabe des Männer-Stil-Magazins GQ Gentlemen’s Quarterly feierte gestern Abend in der Komischen Oper Berlin das 20. Jubiläum der GQ Men of the Year Awards.

Bei der glamourösen Gala wurden die begehrten GQ Awards in zehn Kategorien an nationale und internationale Stars aus der Show-, Musik- und Modebranche sowie aus Sport und Kultur verliehen. Wir haben die schönsten Bilder zusammengesucht.

Die rund 850 geladenen Gäste wurden (natürlich) von Moderatorin und „Award-Babsi“ Barbara Schöneberger gewohnt humorvoll durch eine Award-Show voller emotionaler Höhepunkte begleitet.

Schweinsteiger als Sportikone geehrt

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger reiste in Begleitung seiner Frau Ana Ivanovi? an, um den Award als „Sports Icon“ für seine herausragenden sportlichen Erfolge entgegenzunehmen. Für „TV National“ wurden die Schauspieler von „Das Boot“ geehrt, vor Ort waren u.a. Franz Dinda, Stefan Konarske, August Wittgenstein und Tom Wlaschiha.

Patrick Dempsey erhielt den Preis in der Kategorie „TV International“, Orlando Bloom („Style“) wurde als Schauspieler und Stilvorbild ausgezeichnet, US-Musik-Star Jason Derulo holte sich den GQ Award für „Music International“ ab und Schauspieler Henry Cavill darf sich jetzt nicht nur Superman, sondern auch GQ Man of the Year („Movie International“) nennen.

Live-Premiere für Grönemeyers Album

Nach einer bewegenden Live-Premiere seines neuen Songs „Bist Du Da“ wurde Herbert Grönemeyer von GQ-Chefredakteur Tom Junkersdorf als „Legend“ geehrt und vom Publikum mit stehenden Ovationen für seine Ausnahmekarriere und sein gesellschaftliches Engagement gefeiert.

Auch die Kategorie Mode war prominent besetzt. Als „Designer of the Year“ zeichnete das Stil-Magazin GQ Dries van Noten aus. Der Auftritt von Ausnahme-Designerin Donatella Versace war ein weiterer Höhepunkt des Abends. Sie wurde nach einer Laudatio des russischen Supermodels Irina Shayk (die Ex von Cristiano Ronaldo) als „Fashion Icon“ für ihre langjährigen Verdienste in der internationalen Modewelt geehrt.

Noch aus einem weiteren Grund kam Donatella Versace eine besondere Rolle an diesem Abend zu: Anlässlich des 20. Jubiläums wurde die Award-Trophäe mit den charakteristischen GQ-Buchstaben dieses Jahr in einem speziellen Design verliehen, das vom Kreativ-Team des Hauses Versace entworfen wurde.