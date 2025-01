"Mit Stars besetzte Hommage" Grammy Awards ehren Quincy Jones bei Verleihung in Los Angeles

Quincy Jones wird bei den Grammys für sein Werk gefeiert. (jom/spot)

SpotOn News | 30.01.2025, 09:17 Uhr

Die Grammy Awards werden am 2. Februar in Los Angeles überreicht. Bei der Verleihung des US-Musikpreises wird die verstorbene Musiklegende Quincy Jones auf besondere Art gewürdigt. Die Recording Academy hat zudem weitere Acts des Abends angekündigt.

Am 3. November 2024 starb Quincy Jones (1933-2024) im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Der Produzent, Musiker und Arrangeur hat die Musikwelt maßgeblich beeinflusst. Seinem Vermächtnis soll nun auch bei der 67. Grammy-Verleihung am 2. Februar Tribut gezollt werden.

Chris Martin und Stevie Wonder auf der Bühne

Wie die Recording Academy am Mittwoch bekannt gegeben hat, sei eine "mit Stars besetzte Hommage an das Leben und das Vermächtnis von Quincy Jones" geplant. Auch die Stadt Los Angeles wird nach den verheerenden Waldbränden mit musikalischen Darbietungen geehrt und der jährliche "In Memoriam"-Teil erinnert an weitere verstorbene Persönlichkeiten der Branche. Als Performer auf der Bühne wurden Coldplay-Frontmann Chris Martin, Cynthia Erivo, Herbie Hancock, Jacob Collier, Janelle Monáe, John Legend, Lainey Wilson, Sheryl Crow, St. Vincent, Stevie Wonder, Brad Paisley und Brittany Howard angekündigt.

Zuvor bestätigte die Recording Academy bereits Billie Eilish, Shakira, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Chappell Roan, Charli xcx, Doechii, Raye und Teddy Swims als Grammy-Acts. Die Preisverleihung findet in der Crypto.com Arena in Los Angeles statt (live auf CBS und weltweit im Stream auf Paramount+).

Beyoncé (43) ist in elf Kategorien nominiert und geht als Favoritin ins Rennen. An dem Abend sollen nicht nur Künstlerinnen und Künstler geehrt werden, sondern auch Spenden für die Betroffenen der Waldbrände von Los Angeles gesammelt werden. "Bei den 67. Grammy Awards geht es in diesem Jahr nicht nur darum, das Beste in der Musik zu feiern und zu ehren, sondern auch darum, zu zeigen, wie die Kraft der Musik dabei helfen kann, Menschen in Not wieder aufzubauen, aufzurichten und zu unterstützen", heißt es dazu in einem Statement.