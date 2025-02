Jubel auch bei Kendrick Lamar Grammy Awards: Triumph für Beyoncé

Superstar Beyoncé holt sich den Grammy für "Album des Jahres" ab. (hub/spot)

SpotOn News | 03.02.2025, 07:21 Uhr

Die 67. Grammy Awards waren ein Triumph für Beyoncé: Die Sängerin gewann den begehrten Preis für das "Album des Jahres". Kendrick Lamar konnte ebenfalls feiern.

Bei den 67. Grammy Awards in Los Angeles hat Superstar Beyoncé (43) den wichtigsten Preis des Abends abgeräumt. Die 43-Jährige gewann mit "Cowboy Carter" aber nicht nur in der Königskategorie "Album des Jahres", sondern wurde auch in der Sparte "Bestes Country-Album" ausgezeichnet. Zudem gewann sie einen Grammy in einer weiteren Country-Kategorie – für ihr Duett "II Most Wanted" mit Miley Cyrus (32).

Kendrick Lamar räumt ab

Ein weiterer großer Gewinner des Abends war Kendrick Lamar (37). Der Rapper, der eine Woche vor seinem geplanten Super-Bowl-Auftritt bei den Grammys geehrt wurde, gewann sowohl "Song des Jahres" als auch "Single des Jahres" für seinen Hit "Not Like Us". Auch in der Kategorie "Beste Rap-Darbietung" siegte er. Seine Dankesrede widmete er der Stadt Los Angeles, die in den vergangenen Wochen von verheerenden Bränden heimgesucht wurde.

Das ist die beste Newcomerin

Feiern konnte auch Chappell Roan (26), die sich den begehrten Preis als "Bester neuer Künstler" sicherte. Sabrina Carpenter (25) konnte drei Auszeichnungen mit nach Hause nehmen, darunter den Grammy für das beste Pop-Gesangsalbum. Auch Lady Gaga (38) und Bruno Mars (39) durften jubeln – ihr Duett "Die With a Smile" wurde als beste Pop-Duo-Darbietung ausgezeichnet.

Überraschungsauftritt

Für Aufsehen sorgte zudem bei der Grammy-Verleihung der überraschende Auftritt von The Weeknd (34), der die Grammys in der Vergangenheit noch boykottiert hatte. Die Preisverleihung, die von Trevor Noah (40) moderiert wurde, stand im Zeichen der Brände in Los Angeles. Die Veranstalter nutzten die Show, um Spenden für die Opfer zu sammeln. Den Preis für das "Album des Jahres" überreichten Mitglieder der Feuerwehr von Los Angeles – eine besondere Geste der Anerkennung für ihren Einsatz während der Katastrophe.

Die Grammys gelten als wichtigste Musikauszeichnung der Welt und wurden zum 67. Mal vergeben. Die Mehrheit der insgesamt rund 90 Auszeichnungen wurde in Los Angeles bereits vor der großen TV-Gala überreicht.